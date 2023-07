NIEDERBAYERN. Einbrecher nutzen nicht nur die Zeit der Dämmerung, um in Häuser und Wohnungen einzubrechen. Auch die Ferienzeit ist potentielle Einbruchzeit. Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Niederbayern spiegelt sich diese Tendenz in den letzten Jahren wider. Deshalb geben wir Tipps, um das Risiko, Opfer eines Einbruches in den eigenen vier Wänden während eines Urlaubes zu werden, zu minimieren.

Das Risiko, Opfer eines Einbruches zur Dämmerungszeit zu werden, wenn viele Menschen noch nicht zuhause sind, ist höher als in den Nächten. Neben der Zeit der Dämmerung gerät aber auch vor allem die Ferienzeit und damit die Urlaubszeit in den Fokus von Einzeltätern oder organisierten Tätergruppierungen, da viele Häuser und Wohnungen unbewohnt sind. Diese Entwicklung ist auch an den Fallzahlen der letzten Jahre im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Niederbayern zu erkennen. In den meisten Fällen stellen die Bewohner bei der Rückkehr aus dem Urlaub oder die Nachbarn bzw. Bekannten während eines Kontrollbesuches den Einbruch oder auch den Versuch fest und müssen die Polizei verständigen.

Um das Risiko eines Einbruches so gering wie möglich zu halten, gibt das Polizeipräsidium Niederbayern nachfolgende Tipps:

Wenn Sie Ihr Haus für Ihre Urlaubsreise verlassen – auch nur für kürzere Zeit – schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab!

Verschließen Sie auch immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren, auch zur heißen Jahreszeit. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster!

Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Übergeben Sie diesen an vertrauenswürdige Personen. Einbrecher finden jedes Versteck!

Suggerieren Sie Anwesenheit! Bitten Sie einen Nachbarn oder Bekannte, regelmäßig Ihren Briefkasten zu leeren, die Rollläden nachts zu schließen und tagsüber zu öffnen oder ggf. auch ab und an in Ihrer Einfahrt oder auf dem Parkplatz ein Fahrzeug abzustellen. Sorgen Sie auch im Urlaub für Beleuchtung z.B. mithilfe von SmartHome oder Zeitschaltuhren. Sie sollten jedoch Ihre Nachbarn informieren, zu welchen Zeiten Lampen oder Fernsehgeräte automatisch angehen – so lösen sie keinen falschen Alarm aus. Hinterlassen Sie weder an Ihrer Haustür (z.B. Hinweiszettel für eventuelle Paketzustellungen beim Nachbarn) noch auf Ihrem Anrufbeantworter oder insbesondere in den sozialen Netzwerken Hinweise auf Ihre Abwesenheit.

Auch Nachbarn können Einbrüche verhindern! Denn in einer aufmerksamen Nachbarschaft haben Einbrecher keine Chance. Pflegen Sie daher den guten Kontakt zu Ihrem Nachbarn für mehr Sicherheit.

Lagern Sie Ihre wertvollsten Gegenstände und Daten geschützt z.B. in Bankschließfächern und nicht in einfachen Schränken oder Regalen. So haben Sie für den Fall der Fälle einen direkten Nachweis.

Wenn Sie in Ihrem Haus Sicherungstechnik nachgerüstet haben, überprüfen Sie, ob diese auch „aktiviert“, also extra verriegelt ist.

Geben Sie den Tätern keine günstige Gelegenheit – denn Gelegenheit macht Diebe!

Für Fragen von Bürgerinnen und Bürger im Bereich des Polizeipräsidiums Niederbayern stehen die kriminalpolizeilichen Beratungsstellen der örtlichen Kriminalpolizeiinspektion für Fragen zur Verfügung. Diese bieten Informationen sowie Beratungen zum Schutz vor Verbrechen und zur Vorbeugung von Straftaten, insbesondere auch vor Einbrüchen, an.

Zusammen mit Kooperationspartner aus der Versicherungswirtschaft, den Industrieverbänden und Errichterfirmen hat sich die Polizei mit der bundesweiten Öffentlichkeitskampagne "K-Einbruch" das Ziel gesetzt, die Bevölkerung für eine eigenverantwortliche Einbruchsvorsorge zu sensibilisieren, um damit einen Rückgang der Einbruchskriminalität zu bewirken.

Auf dem Internetangebot der Kampagne sind weitere Verhaltens- und technische Sicherungstipps zur Verhinderung von Einbrüchen zu finden.