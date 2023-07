1228. Brand in einer Wohnung – Oberschleißheim

Am Montag, 24.07.2023, gegen 18:30 Uhr, hörte ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Oberschleißheim den Alarm eines Rauchmelders in einer Wohnung und nahm dazu noch Rauchgeruch wahr. Er alarmierte sofort den Notruf. Sofort wurden Einsatzkräfte der dortigen freiwilligen Feuerwehr sowie mehrere Streifen der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit geschickt.

Die Feuerwehr konnte das Feuer in einer Wohnung in einem oberen Stockwerk löschen. Die Einsatzkräfte der Polizei führten Absperrmaßnahmen im Umfeld der Löscharbeiten durch. Alle anwesenden Anwohner wurden evakuiert.

Personen befanden sich nicht in der Wohnung und auch weitere Personen wurden durch den Vorfall nicht verletzt.

Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere zehntausend Euro.

Die Brandfahnder der Münchner Kriminalpolizei (Kommissariat 13) haben die Ermittlungen aufgenommen. Hier wird nun wegen Verdachts der schweren Brandstiftung ermittelt.

1229. Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw; vier Personen verletzt – Neuhausen

Am Dienstag, 25.07.2023, gegen 09:00 Uhr, fuhr ein 38-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Pkw Renault auf der Arnulfstraße stadteinwärts. Im Fahrzeug befanden sich noch ein 24-Jähriger und eine 19-Jährige, beide mit Wohnsitz in Essen. An der Kreuzung zur Helmholtzstraße / Marsstraße wollte der 38-Jährige weiterhin geradeaus auf der Arnulfstraße fahren.

Zeitgleich fuhr eine 28-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Pkw VW die Arnulfstraße stadtauswärts. Sie beabsichtigte nach links in die Helmholtzstraße abzubiegen.

Im Kreuzungsbereich stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Hierbei wurden alle beteiligten Personen leicht verletzt. Der Pkw der 28-Jährigen prallte im Verlauf des Unfalls gegen einen Ampelmasten. Der verständigte Rettungsdienst brachte alle vier Personen zur ambulanten Behandlung in Krankenhäuser.

Die Fahrzeuge wurden schwer beschädigt. Ein Ampelmast wurde leicht beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf über 30.000.- Euro geschätzt.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Münchner Verkehrspolizei. Zeitweise wurde die Arnulfstraße und die Zufahrt zur Helmholtzstraße für circa eine Stunde gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Nach aktuellem Ermittlungsstand berichteten Zeugen, dass die 28-Jährige bei der Einfahrt in die Kreuzung Grünlicht hatte und der 38-Jährige Rotlicht hatte.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei.

1230. Nachtrag zu Pkw stößt gegen Baum; eine Person verstorben – Aying

-siehe Pressebericht vom 24.07.2023, Nr. 1224

Wie bereits berichtet ereignete sich am Montag, 24.07.2023, gegen 14:00 Uhr, auf der Kreisstraße M9 in Aying ein Verkehrsunfall, bei dem ein 48-Jähriger mit Wohnsitz in München gegen einen Baum prallte und sich hierdurch lebensgefährliche Verletzungen zuzog.

Am Dienstag, 25.07.2023, gegen 03:45 Uhr, erlag er nun den schweren Unfallfolgen und verstarb im Krankenhaus.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt die Münchner Verkehrspolizei.

1231. Diebstahl aus Kraftfahrzeug; ein Tatverdächtiger festgenommen – Aubing

Am Mittwoch, 26.07.2023, gegen 02:40 Uhr, teilten aufmerksame Passanten über den Polizeinotruf 110 mit, dass ein Mann im Bereich der Zwernitzer Straße an mehreren Pkws entlang ging und versuchte diese zu öffnen. Bei einem unversperrten Pkw Citroen gelang dem Täter dies und er entwendete mehrere Gegenstände aus dem Fahrzeuginneren und flüchtete im Anschluss.

Von der Einsatzzentrale wurden mehrere Streifen zum Einsatzort geschickt. Durch eine Streife der Polizeiinspektion 45 (Pasing) konnte ein Tatverdächtiger kontrolliert und festgenommen werden. Hierbei handelt es sich um einen 19-Jährigen mit Wohnsitz in München. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl aus einem Kraftfahrzeug eingeleitet. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

Die Tatbeute wurde sichergestellt.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt die Münchner Kriminalpolizei.

1232. Festnahme nach versuchtem Einbruchsdelikt in Gaststätte – Gräfelfing

Am Mittwoch, 26.07.2023, gegen 01:25 Uhr, vernahm ein Passant, der an einer Gaststätte in Gräfelfing vorbeilief, das Geräusch von zerbrechendem Glas. Als er sich umsah, bemerkte er, dass ein Fenster der Gaststätte eingeschlagen war und sich gerade eine Person Zutritt zum Gebäude zu verschaffen versuchte.

Als der Passant den Polizeinotruf 110 verständigte, hatten der oder die unbekannten Täter bereits unerkannt die Flucht ergriffen. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen, konnten zwei tatverdächtige Personen angetroffen werden. Es handelt sich hierbei um einen 20-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis München und einen 17-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis Fürstenfeldbruck.

Beide räumten gegenüber den Beamten den versuchten Einbruch in die Gaststätte ein. Zudem gaben sie an, im Vorfeld auf einer nahegelegenen Baustelle unter anderem Spraydosen entwendet zu haben. Mit Hilfe dieser Spraydosen hatten beide im Anschluss an den versuchten Einbruch im Bereich des S-Bahnhofs Gräfelfing verschiedene Schriftzüge unter anderem in einer Unterführung und auf einem Bahnsteig angebracht.

Hierbei waren sie letztlich durch die Polizeibeamten angetroffen und festgenommen worden.

Der 20-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen vor Ort entlassen. Der 17-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an seine Erziehungsberechtigten übergeben.

Die fortlaufenden Ermittlungen in diesem Fall werden durch das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) geführt.

1233. Festnahme nach versuchtem Einbruchsdelikt in Baucontainer – Kirchheim

Am Dienstag, 25.07.2023, gegen 18:30 Uhr, bemerkten aufmerksame Passanten zwei Jugendliche, die sich mit einem Bolzenschneider an der Kette einer Schaukel auf einem Spielplatz in Kirchheim bei München zu schaffen machten. Nachdem die Passanten die beiden Jugendlichen ansprachen, entfernten sich diese.

Im weiteren Verlauf stellten die Passanten die beiden jedoch erneut im Bereich einer Baustelle fest. Hier begaben sich die beiden in Richtung eines Baucontainers. Als die beiden Jugendlichen bemerkten, dass die Passanten den Polizeinotruf verständigt hatten, ergriffen beide die Flucht.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung wurden beide Jugendliche in einem nahegelegenen Gebüsch festgestellt und vorläufig festgenommen. Bei diesen handelt es sich um einen 14-Jährigen und einen 16-Jährigen mit Wohnsitzen im Landkreis München. Gegen beide wurde ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Diebstahls in besonders schwerem Fall eingeleitet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden beide ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall werden durch das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) geführt.