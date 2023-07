REGENSBURG. Am Montagabend kam es im Bahnhofsbereich zum Streit zwischen zwei Männern. Einer verletzte den Anderen dabei vermutlich mit einem Messer und wurde kurze Zeit später festgenommen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Am 24. Juli 2023, gegen 20:35 Uhr, kamen zwei Männer im Bereich der Maximilianstraße nahe des Hauptbahnhofs miteinander in Streit. Dabei soll ein 25-jähriger tunesischer Staatsangehöriger einen 17-jährigen, ebenfalls tunesischen Staatsangehörigen, mit einem Messer verletzt haben. Den 17-Jährigen brachten Rettungskräfte in ein Krankenhaus, wo er versorgt wurde. Zwischenzeitlich konnte er das Krankenhaus wieder verlassen.

Sofort eingeleitete Ermittlungen führten zur Festnahme des 25-jährigen Tatverdächtigen. Der 25-Jährige wies Verletzungen an der Hand auf, die ebenfalls in einem Krankenhaus versorgt wurden.

Am 25. Juli wurde der Tatverdächtige schließlich dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl. Der 25-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Melden Sie sich bei der Kriminalpolizei in Regensburg unter 0941/506-2888, wenn Sie Beobachtungen gemacht haben, die in Zusammenhang mit der Tat stehen könnten.