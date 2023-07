NEUNBURG VORM WALD, LKR. SCHWANDORF. Bei einem Streit wurde am Freitagabend, 21. Juli 2023, ein Mann am Hals verletzt. Die Polizei nahm seinen Bruder fest. Es besteht der Verdacht des versuchten Totschlags.

Gegen 18:00 Uhr gerieten zwei Brüder (35 und 38 Jahre) in ihrer gemeinsamen Wohnung in Neunburg vorm Wald zunächst verbal in Streit. Später verletzten sich die beiden gegenseitig. Hierbei wurde der Ältere von seinem Kontrahenten mit einem scharfen Gegenstand am Hals verletzt. Dieser konnte selbst noch den Notruf verständigen. Bei Eintreffen der Polizei wollte der Tatverdächtige gerade das Haus verlassen, konnte jedoch festgenommen werden. Bei ihm handelt es sich um einen Arbeiter mit polnischer Staatsangehörigkeit. Ein Ermittlungsrichter erließ zwischenzeitlich Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags. Die Polizei brachte den Verdächtigen in eine Justizvollzugsanstalt. Sein Bruder musste im Krankenhaus behandelt werden, konnte dieses jedoch zwischenzeitlich bereits wieder verlassen.