ASCHAFFENBURG. Ein zunächst Unbekannter hat am späten Samstagabend eine Fußgängerin körperlich angegangen und diese sexuell belästigt. Die Frau wehrte sich vehement und machte Zeugen auf den Vorfall aufmerksam. Der Tatverdächtige flüchtete zu Fuß, konnte im Rahmen der Fahndung schnell festgenommen werden. Er sitzt seit Sonntag in Haft.



Dem aktuellen Sachstand nach befand sich die 43-jährige Geschädigte am Samstag, gegen 23:20 Uhr, zu Fuß im Bereich des Floßhafens und lief in Richtung Obernauer Straße. Als sie sich im Bereich des dortigen Radwegs auf eine Wiese setzte, kam unvermittelt ein Unbekannter auf sie zu, ging die Frau körperlich an und drückte sie auf den Boden. Die 43-Jährige wehrte sich vehement gegen den Mann und machte lautstark auf sich aufmerksam. Zwei vorbeifahrende Radfahrer stoppten, woraufhin der Täter flüchtete.



Unmittelbar nach Eingang des Notrufes bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken begaben sich eine Vielzahl von Streifen der Aschaffenburger Polizei in den Bereich des Tatortes. Innerhalb kürzester Zeit konnten der Mann durch einen Diensthundeführer am Mainufer lokalisiert und vorläufig festgenommen werden.



Der Tatverdächtige wurde zur Dienststellte transportiert und verbrachte die Nacht in der Haftzelle der Polizei. Am Folgetag wurde der 31-Jährige auf Antrag der Staatsanwaltschaft der Ermittlungsrichterin am Amtsgericht vorgeführt. Diese ordnete auf Grund des dringenden Tatverdachts des sexuellen Übergriffs mit Nötigungsmitteln und der vorsätzlichen Körperverletzung die Untersuchungshaft gegen den Mann an. Er sitzt nun in Haft.



Da nach Angaben der Zeugen noch weitere Passanten zum Zeitpunkt des Geschehens im Bereich des Floßhafens gewesen sein könnten, bitten die Ermittler diese möglichen Zeugen, sich dringend bei der Kriminalpolizei unter Tel. 06021/857-1733 zu melden.