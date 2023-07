Callcenterbetrug – Seniorin übergibt Bargeld an Unbekannten

MILTENBERG. Erneut haben Telefonbetrüger mit einer gängigen Masche eine Frau um ihr Erspartes gebracht. Die Kriminalpolizei Würzburg hat als Zentralstelle die Ermittlungen in dem Fall übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die professionell agierenden Täter riefen am Montag zwischen 10:30 Uhr und 15:45 Uhr an und gaben sich als Polizeibeamte aus. Angeblich sei ein Einbrecher in der Nachbarschaft festgenommen worden und die Dame müsse ihr Vermögen sicherheitshalber an die Polizei übergeben. Durch die Täuschung haben die unbekannten Täter die Seniorin dazu gebracht, einen fünfstelligen Gelbetrag an einen unbekannten Abholer zu übergeben.

Das Geld wurde zwischen 15:30 Uhr und 15:45 Uhr in der Bürgstädter Straße an einen unbekannten Mann übergeben.

Als der Geschädigten später klar wurde, dass es sich bei dem Anruf um eine Betrugsmasche gehandelt hatte, wurde die Polizei verständigt. Die weiteren Ermittlungen in der Sache hat inzwischen die Kriminalpolizei Würzburg übernommen.

Waldbodenbrand gelöscht - Brandursache unklar

ROTHENBUCH, LKR. ASCHAFFENURG. Am Montag kam es in einem Waldstück zu einem Brand. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand schnell löschen. Da eine Brandlegung nicht ausgeschlossen werden kann, ermittelt die Aschaffenburger Polizei und sucht nach Zeugen.

Zwischen 10:00 Uhr und 12:30 Uhr geriet ein Waldstück aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Die eingesetzten Feuerwehren aus Waldaschaff, Weibersbrunn und Rothenbuch hatten den Brand schnell unter Kontrolle. Da eine Brandlegung nicht auszuschließen war, hat die Aschaffenburger Polizei die Ermittlungen zur Brandursache übernommen und bittet nun auch um Zeugenhinweise.

Wer verdächtige Personen wahrgenommen hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 06023/944-0 mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.

Ermittlungserfolg nach Zeugenhinweis - Unfallflucht mit Leichtkraftrad geklärt

BLANKENBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Nach einem Zeugenhinweis gelang es den Beamten der Polizeiinspektion Alzenau, einen Unfallverursacher zu ermitteln, der für einen Auffahrunfall mit zwei leichtverletzten Personen verantwortlich sein soll.

Leichtkraftradfahrer verliert Motorradhelm und verursacht Auffahrunfall

Am Freitag, den 07. Juli 2023, hat der Fahrer eines Leichtkraftrades auf der Strecke zwischen Blankenbach und Schöllkrippen während der Fahrt einen Motorradhelm verloren. Der Helm rollte auf die Gegenfahrbahn, wo ein entgegenkommender Mercedesfahrer stark abbremsen musste, um eine Kollision zu verhindern. Eine dahinter befindliche Skoda-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den Mercedes auf. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt, es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von circa 25.000 Euro. Nachdem der Fahrer des Leichtkraftrades seinen Helm an sich nahm, entfernte er sich unerkannt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Tatverdächtiger nach Zeugenhinweis ermittelt

Am Montag, den 24.Juli 2023, erkannten zwei Unfallzeugen das Kraftrad und verständigten in der Folge die Polizei. Beamte der Polizeiinspektion Alzenau konnten den Fahrer identifizieren, der zum Unfallzeitpunkt mit dem Fahrzeug unterwegs war. Darüber hinaus konnte ermittelt werden, dass am Fahrzeug gefälschte Kennzeichen angebracht waren und der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Ein Strafverfahren wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung wurde eingeleitet.

Gefälschte Zulassungsbescheinigung und falsche Kennzeichen - Fahrer auf A3 gestoppt

WALDASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Mit einer offensichtlich gefälschten Zulassungsbescheinigung war am Montag ein 36-Jähriger in seinem Mercedes auf der A3 unterwegs.

Der Mann war um 18:15 Uhr mit dem Pkw in Fahrtrichtung Süden unterwegs. Bei der Verkehrskontrolle stellten Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach Fälschungsmerkmale an der ausgehändigten Zulassungsbescheinigung des 36-Jährigen fest. Zudem war an dem Fahrzeug mit Anhänger ein falsches Kennzeichen angebracht.

Die Fahrt endete an der Stelle für den Mann. Das Auto, die Dokumente und auch die Kennzeichen stellten die Polizisten sicher. Der Fahrer konnte erst nach Abschluss aller notwendigen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt werden. Er muss sich nun einem Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung und Kennzeichenmissbrauch stellen.

Motorradfahrer stürzt alleinbeteiligt - 17-Jähriger schwer verletzt

HÖSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Montagabend ist ein 17-jähriger Motorradfahrer alleinbeteiligt gestürzt und hat sich schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann war auf der Kreisstraße in Fahrtrichtung Schmerlenbach unterwegs.

Nach ersten Erkenntnissen zum Unfallhergang fuhr der Mann um 17:55 Uhr mit seinem Leichtkraftrad Yamaha auf der Schmerlenbacher Straße. In einer Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab und stürzte alleinbeteiligt. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

An dem Zweirad ist Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro entstanden. Mit den Ermittlungen zur Unfallursache ist die Polizeiinspektion Aschaffenburg betraut.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

WEIBERSBRUNN, LKR. ASCHAFFENBURG. Ein bislang Unbekannter hat in der Zeit zwischen Sonntag, 21:20 Uhr, und Montag, 07:00 Uhr, beide Kennzeichen eines geparkten Pkw entwendet. Das Fahrzeug war auf dem Pendlerparkplatz abgestellt.

GOLDBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Dienstagmittag ist es zu einer Verkehrsunfallflucht Am Sägewerk gekommen. Ein LKW touchierte beim Zurücksetzen in einem Kurvenbereich eine Fußgängerampel und ist anschließend geflüchtet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

KAHL A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Ein Unbekannter hat am Freitag zwischen 10:00 Uhr und 15:00 Uhr ein am Bahnhofplatz angeschlossenes Mountainbike der Marke Bergamont entwendet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

ERLENBACH A. MAIN, LKR. MILTENBERG. Ein Unbekannter hat am Montagmorgen gegen 05:30 Uhr einen geparkten Land Rover in der Bahnstraße angefahren. Der Verursacher flüchtete unerlaubt mit seinem hellen Pkw.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.