1222. Veranstaltung „Perspektiven schaffen“ am 25.07.2023 – Riem

Das Polizeipräsidium München veranstaltet am Dienstag, 25. Juli 2023, von 09:00–17:00 Uhr einen Informationstag unter dem Motto „Perspektiven schaffen“ vor den Riem Arcaden auf dem Willy-Brandt-Platz in München. Auch der Münchner Polizeipräsident Thomas Hampel ist vormittags persönlich vor Ort, informiert über weitere Details der Veranstaltung und steht für Gespräche und Fragen zur Verfügung.

Der Perspektiventag soll Schulabgängern und anderen an Berufswegen und Karrierechancen Interessierten die Möglichkeit bieten, Einblicke in verschiedene Berufsfelder zu erhalten und damit berufliche Perspektiven schaffen. Hierdurch will das Polizeipräsidium München gemeinsam mit vielen Münchner Arbeitgebern einen Beitrag leisten, jungen Menschen verschiedene Zukunftswege aufzuzeigen.

Um den Interessenten eine möglichst große Bandbreite an Berufen vorzustellen und somit möglichst viele Bürgerinnen und Bürger anzusprechen, hat das Polizeipräsidium München viele verschiedene Berufsgruppen und Münchner Arbeitgeber eingeladen. Neben der Einstellungsberatung der Münchner Polizei sind u. a. folgende Partner dabei: die Landeshauptstadt München (u. a. in den Ausbildungsbereichen Erziehung, Soziales und Gesundheit), die Bundeswehr, der Zoll, die Handwerkskammer München, die Bundespolizei, die Riem Arcaden, das Bayerische Rote Kreuz, die Telekom, die Messe München sowie die zentrale Beratungsstelle „Junge Menschen in Bildung und Beruf“ (JiBB), welche jungen Menschen Tipps rund um Jobsuche und Bewerbung gibt.

Transparente Kommunikation mit den Menschen, Informationen über die Polizeiarbeit sowie zielgerichtete Präventionsprojekte sind wichtige Schwerpunkte der alltäglichen Arbeit des Polizeipräsidiums München. Sie stehen auch im Mittelpunkt unserer diesjährigen Notruf- und Präventionskampagne „110 – Unsere Nummer. Deine Sicherheit.“

Bei vielen Gelegenheiten, wie z.B. unserem großen Tag der offenen Tür, der Kampagne „Coffee with a Cop“ und verschiedenen Aktion unserer lokalen Polizeiinspektionen zeigen wir den Bürgern dieses Jahr u.a. wie sie ihre Wohnungen und Häuser schützen können, erklären Verhaltensoptionen für schwierige Situationen und informieren über den Polizeiberuf und seine Karrierechancen. Dazu steht auch immer wieder der Notruf 110 im Fokus, über den die Menschen akute Vorfälle und auch andere verdächtige Wahrnehmungen der Polizei mitteilen sollen.

Die gute Sicherheitslage bei uns in der Stadt und im Landkreis ist keine Selbstverständlichkeit, sondern das Ergebnis dieser intensiven Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern sowie einer vertrauensvollen und bewährten Kooperation von verschiedensten Akteuren und Organisationen mit der Polizei. Auch diese abgestimmten Absprachen und Maßnahmen mit den lokalen Akteuren, Schulen, Sozialbehörden und kommunalen Partnern sind wichtige Erfolgsfaktoren für eine gute Sicherheitslage.

Diese Aktivitäten und Kampagnen wollen wir intensivieren und ausbauen. Dazu gehören auch Informationsveranstaltungen wie die heutige, die primär eine perspektivische und keine akute Wirkung haben.

Polizeipräsident Thomas Hampel betont: „Wir freuen uns, dass wir mit diesem Format direkt mit den jungen Menschen vor Ort in einen Austausch treten können. Gerade in diesem Alter werden elementare Entscheidungen getroffen, die für einen zufriedenen, erfüllten und glücklichen Lebensweg verantwortlich sind. Einer der wichtigsten Bausteine dabei ist die Berufswahl. Da setzen wir an und wollen entsprechende Perspektiven aufzeigen. Ich freue mich, dass wir bei dieser Veranstaltung heute mit der Unterstützung vieler befreundeter Partnerorganisationen mit einer so großen inhaltlichen Breite auftreten können!“

1223. Verkehrsunfall zwischen Kraftrad und Transporter; eine Person verletzt – Mittersendling

Am Montag, 24.07.2023, gegen 06:45 Uhr, befuhr ein 26-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Motorrad Kawasaki den Brudermühltunnel auf dem zweiten der beiden vorhandenen Fahrstreifen in Richtung Sendling-Westpark. Zur selben Zeit befuhr ein 52-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Kleintransporter VW ebenfalls den Brudermühltunnel auf dem ersten der beiden vorhandenen Fahrstreifen und befand sich dabei neben dem Motorradfahrer. Im weiteren Verlauf wechselte der 52-Jährige auf die Abbiegespur in Richtung Plinganserstraße.

Nach den ersten Erkenntnissen wechselte der 26-jährige Motorradfahrer ebenfalls auf die Abbiegespur und stieß mit dem dort befindlichen Kleintransporter des 52-Jährigen zusammen. Durch diesen Zusammenstoß stürzte der 26-Jährige zu Boden und verletzte sich dabei schwerer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand ein geringer Sachschaden in Höhe von circa 2.000.- Euro.

Für die Verkehrsunfallaufnahme musste die Abbiegespur zur Plinganserstraße für circa zwei Stunden gesperrt werden. Dadurch kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei führt die weiteren Ermittlungen in diesem Fall.

1224. Sturz einer Pedelec-Fahrerin; eine Person verletzt – Höhenkirchen-Siegertsbrunn

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr am Montag, 24.07.2023, gegen 17:50 Uhr, eine 55-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Pedelec die Münchner Straße in Höhenkirchen-Siegertsbrunn in Richtung Rosenheimer Landstraße. An der Kreuzung zur Englwartinger Straße bog sie in diese ab.

Hierbei ist sie vermutlich aufgrund einer Straßenverunreinigung ausgerutscht, gestürzt und sie wurde dadurch schwerer verletzt. Zeugen fanden sie dort und alarmierten den Notruf. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

An ihrem Fahrrad entstand ein leichter Sachschaden.

Die Münchner Verkehrspolizei führt in diesem Fall die Ermittlungen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

1225. Pkw stößt gegen Baum; eine Person lebensgefährlich verletzt – Aying

Am Montag, 24.07.2023, gegen 14:00 Uhr, befuhr ein 48-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Pkw VW die Kreisstraße M9 von Feistenhaar kommend in Richtung Kreuzstraße. Aus bislang unbekannten Gründen kam der 48-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte nach circa 60 Metern frontal mit einem Baum.

Der 48-Jährige wurde durch die verständigten Feuerwehren aus seinem Pkw geborgen. Im Anschluss kam er schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

An dem Pkw entstand Totalschaden (ca. 40.000.- Euro).

Für die Ermittlungen zur Unfallursache wurde durch die Staatsanwaltschaft ein Gutachter beauftragt.

Während der Unfallaufnahme der Polizei kam es für über vier Stunden zu Verkehrssperren, weshalb es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam.

Die Münchner Verkehrspolizei führt in diesem Fall die weiteren Ermittlungen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

1226. Täterfestnahmen nach schwerer Körperverletzung – Altstadt

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es aus bislang unbekannten Gründen am Sonntag, 09.07.2023, gegen 03:00 Uhr, in der unmittelbaren Nähe zum Herzog-Wilhelm-Park zu einer wechselseitigen körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 19-jährigen Afghanen, einem 26-jährigen Somalier und einem 23-jährigen Afghanen.

Im Verlauf dieser Auseinandersetzung attackierten sich der 26-Jährige und der 23-Jährige gegenseitig mit zuvor zerbrochenen Glasflaschen. Der 19-Jährige beteiligte sich an der Auseinandersetzung mit Tritten gegenüber dem 26-Jährigen.

Vor Ort unbeteiligte Passanten wurden auf die blutenden Personen aufmerksam und verständigten den Polizeinotruf 110. Aus diesem Grund wurden mehrere Streifen und auch Einsatzkräfte des Rettungsdienstes zur Einsatzörtlichkeit entsandt, die die Verletzten dort auffanden. Sowohl der 23-Jährige als auch der 26-Jährige waren schwerer verletzt und sie mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der 23-Jährige befindet sich weiterhin in stationärer Behandlung in einem Krankenhaus, während der 26-Jährige mittlerweile wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden konnte.

Ein Ermittlungsrichter erließ Haftbefehle wegen der Körperverletzungsdelikte gegen alle drei Tatverdächtigen. Sowohl der 19-Jährige als auch der 26-Jährige wurden daraufhin einer Justizvollzugsanstalt überstellt.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 24 der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Sendlinger-Tor-Platz, Herzog-Wilhelm-Park, Herzog-Wilhelm-Straße, Josephspitalstraße (Altstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 24, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1227. Trickbetrug „Love Scam“ – Ramersdorf-Perlach

Im Zeitraum zwischen Dienstag, 06.06.2023 und Montag, 24.07.2023, suchte ein bislang unbekannter Täter unter falscher Namensangabe über ein Chatprogramm Kontakt mit einer 55-Jährigen mit Wohnsitz in München und täuschte Interesse an einer romantischen Beziehung vor.

Im Verlauf der Beziehung gab der unbekannte Täter an, dringend Geld in Form von Gutscheinkarten für die Bezahlung verschiedener Rechnungen zu benötigen. Die 55-Jährige versendete daraufhin die Codes von zahlreichen dieser Gutscheinkarten über den Chat an den unbekannten Täter.

Am Montag, 24.07.2023, beobachtete eine Mitarbeiterin einer Drogerie, wie die 55-Jährige zum wiederholten Male eine große Anzahl an Gutscheinkarten in der Filiale erwarb. Einen Betrug ahnend verständigte die Mitarbeiterin den Polizeinotruf.

Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 55-Jährigen im genannten Zeitraum ein Vermögensschaden von mehreren zehntausend Euro entstanden war.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 77 der Münchner Kriminalpolizei geführt.

Hinweis Ihrer Polizei:

Die unbekannten Täter täuschen bei sogenannten “Lovescam“ über längere Zeit (per E-Mail, WhatsApp) den Geschädigten vor, dass sie eine Liebesbeziehung zu diesen aufbauen möchten, wodurch bei den Geschädigten eine emotionale Bindung (zur eigentlich unbekannten Person) entsteht. Im Zuge der Kommunikation werden von den Tätern große Vermögen, Geldgewinne oder ähnliches vorgetäuscht, mit welchen ein gemeinsames Leben in der Zukunft finanziert werden soll. In der Folge wird vorgegeben, dass Probleme aufgetaucht sind, welche sich nur durch (Voraus-)Zahlungen verschiedenster Beträge lösen lassen. Im Glauben an die Redlichkeit und die erwiderte Liebe/Freundschaft des Gegenübers, überweisen die Geschädigten die von den Tätern geforderten Gelder, um die versprochene Leistung zu erhalten oder dem “geliebten Menschen“ zu helfen, bzw. diesen zu sich zu holen. Hierbei werden die Beträge vornehmlich in das Ausland überwiesen.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.polizei.bayern.de/schuetzen-und-vorbeugen/beratung/018837/index.html