VILSHEIM, LKR. LANDSHUT, FREISING. Eine 45-jähriger Mann hat am Montag, 24.07.2023, gegen 20.00 Uhr seine von ihm getrennt lebende Ehefrau und deren Schwester bedroht.

Nachdem der 45-Jährige gestern Abend an der Wohnung seiner von ihm getrennt lebenden Frau erschien und ihm der Zutritt verweigert wurde, schlug er zunächst die Scheibe der Eingangstüre ein und bedrohte schließlich die Frau sowie ihre anwesende Schwester mit einer mitgeführten Pistole. Kurz darauf fuhr der 45-Jährige mit seinem Fahrzeug weg.

Nachdem der Pkw des Mannes an seiner Freisinger Wohnanschrift lokalisiert wurde, gelang es heute (Dienstag, 25.07.2023) gegen 09.30 Uhr den Mann in seiner Wohnung in einem Freisinger Mehrfamilienhaus widerstandslos festzunehmen. Im Zuge der Durchsuchung ist auch die mutmaßliche Tatwaffe, eine Druckluftpistole, sichergestellt worden. Die Polizei Vilsbiburg ermittelt gegen den Mann nun u. a. wegen Bedrohung und Sachbeschädigung.

