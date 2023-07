PASSAU. Aktuelles Projekt der Bayerischen Polizei für mehr Bürgernähe startet für den Bereich Niederbayern in Passau auf dem Ludwigsplatz.

Am Mittwoch, 26.07.2023, im Zeitraum von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr, haben die Bürgerinnen und Bürger aus dem Großraum Passau die Gelegenheit mit „ihrer“ Polizei in entspannter Atmosphäre zu sprechen. Bei der Aktion ‚Coffee with a Cop‘ (zu Deutsch: ‚Kaffee mit einem Polizisten‘) lädt die Polizei Passau mit Unterstützung weiterer niederbayerischer Polizeidienststellen Bürgerinnen und Bürger auf ein Getränk ein, um ins Gespräch zu kommen. Bei einer Tasse Kaffee, Tee oder Kakao können aktuelle Themen besprochen oder ganz allgemeine Fragen zur Arbeit der Polizei gestellt werden. Für die Polizei bietet sich die Gelegenheit, direkt zu erfahren, wo die Bürgerinnen und Bürger der Schuh drückt und welche Angelegenheiten sie bewegen.

Die niederbayerische Polizei lädt die Bevölkerung morgen sehr herzlich ein, nach Passau auf den Ludwigsplatz zu kommen und freut sich auf interessante Kontakte mit den Bürgerinnen und Bürgern.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Pressestelle, PHKin Kerler-Simeth, Tel.: 09421/868-1015

Veröffentlicht am 25.07.2023, 13:00 Uhr