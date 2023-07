KULMBACH. Nahe des Kulmbacher Ortsteils Kirchleus brannte in der Nacht zum Dienstag eine große Hütte mit angrenzender Holzlege ab. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen.

Kurz vor Mitternacht hatten Zeugen einen Brand nahe der B85 zwischen Kirchleus und Weißenbrunn an der Abzweigung zur dortigen Deponie mitgeteilt. Bei Eintreffen von Polizei und Feuerwehr stand eine größere Hütte am Waldrand bereits lichterloh in Flammen. In und an der Hütte waren Holz sowie Heu- und Strohballen gelagert. Durch das schnelle Eingreifen von zirka 200 Einsatzkräften konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht werden. Die Löscharbeiten dauerten wegen möglicher Glutnester noch bis in die Morgenstunden an. Die B85 musste zeitweise komplett gesperrt werden, noch am Vormittag kam es zu Verkehrsbehinderungen. Der entstandene Schaden liegt im hohen fünfstelligen Eurobereich. Die insgesamt 13 Feuerwehren wurden von Einsatzkräften des THW und BRK bei der Brandbekämpfung unterstützt.

Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt zur Brandursache und sucht nach Zeugen. Wer hat in der Nacht zum Dienstag zwischen 23 und 24 Uhr verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in der Nähe des Brandorts gesehen? Hinweise aus der Bevölkerung nimmt die Kripo Bayreuth unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 entgegen.