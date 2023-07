BUCHBRUNN, LKR. KITZINGEN. Am Sonntagabend ist es zu einer Auseinandersetzung unter zwei Bewohnern einer Wohngemeinschaft gekommen. Ein 44-Jähriger bedrohte seinen Kontrahenten hierbei mit Hiebwaffen und fügte diesem auch Verletzungen zu. Der 44-Jährige befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft.

Am Sonntagabend, gegen 21.00 Uhr, ist es zu der Auseinandersetzung in der gemeinsamen Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Eine zunächst verbale Streitigkeit war in einem tätlichen Angriff gemündet. Dem Sachstand nach bedrohte der 44-jährige Tatverdächtige seinen Mitbewohner hierbei mit einem Messer sowie einer Axt und fügte diesem auch oberflächliche Verletzungen im Bereich des Oberkörpers zu. Ein weiterer Bewohner des Mehrfamilienhauses informierte die Polizei. Die hinzugerufenen Beamten der Kitzinger Polizei nahmen den Tatverdächtigen hierauf in der gemeinsamen Wohnung fest.

Die weiteren Ermittlungen hat noch vor Ort die Kriminalpolizei Würzburg übernommen, die in enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft Würzburg geführt werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der 44-Jährige am Montagnachmittag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl u. a. wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags. Der 44-Jährige befindet sich inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt