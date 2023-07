1735 - Vierjähriger vor Ertrinken gerettet

Gundelfingen - Am Samstag (22.07.2023) gegen 16.30 Uhr war eine 33-jährige Mutter mit ihrem vierjährigen Sohn aus dem Raum Vilsbiburg zu Besuch bei Bekannten, die in einem Anwesen an der Brenz wohnen. Von dort lief der vierjährige Bub alleine in Richtung des Flusses, als er für wenige Minuten unbeaufsichtigt war und stürzte ins Wasser. Das Kind wurde daraufhin abgetrieben und geriet auf Höhe der Walkmühle in einen Rechenschacht, indem sich neben Treibholz auch schwere Gegenstände sammeln. Hierbei wurde der Bub, der sich bis dahin schon mehrere Minuten bewusstlos im Wasser befand, durch den automatischen Treibgutrechen herausgehoben und auf eine Trockenfläche geschoben. Dort wurde er nach mehreren Minuten durch einen Passanten gefunden, der sofort einen Notruf abgesetzte.

Zwischenzeitlich hatten die aufgelöste Mutter ihren Sohn bereits gesucht und eine Vermisstenmeldung an die Polizei weitergegeben. Das Kind war in der Zwischenzeit wieder bei Bewusstsein und wurde anschließend zur weiteren Untersuchung in eine Kinderklinik gebracht. Der vierjährige Bub befindet sich derzeitig in einem stabilen Zustand und wird weiterhin ärztlich behandelt.

1736 - 14-Jährige schwer verletzt

Marktoffingen - Am Sonntag (23.07.2023), gegen 20.25 Uhr überquerte eine 14-jährige Radfahrerin die Kreisstraße vom Am Feldbach kommend. Hierbei missachtete sie die Vorfahrtsregelung. Ein Pkw-Fahrer, der die Kreisstraße in Richtung Ortsmitte befuhr, kollidierte mit dem Mädchen. Das Mädchen erlitt durch die Kollision schwere Verletzungen und wurde unter anderem wegen des Verdachts eines Schädel-Hirn-Traumas mit dem Rettungshubschrauber in ein Klinikum gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.200 Euro.

1737 - Feld brennt ab

Donauwörth - Am Sonntag (23.07.2023), um 13.00 Uhr, fanden auf einem Getreidefeld südöstlich des Ramhofes landwirtschaftliche Arbeiten statt.

Vermutlich durch einen Funkenflug in Verbindung mit den anhaltend hohen Außentemperaturen geriet das Feld in Brand. Durch starke Windböen breiteten sich die Flammen relativ schnell über die gesamte Fläche zwischen einem Waldrand und dem angrenzenden Wohnanwesen aus und reichten stellenweise bis auf 20 Meter an die Gebäudeaußenseite heran.

Nach ca. 30 Minuten konnte das Feuer durch intensive Löscharbeiten der Feuerwehren aus Donauwörth, Riedlingen, Berg und Kaisheim - die insgesamt mit mehr als 100 Einsatzkräften vor Ort waren - eingedämmt und abgelöscht werden. Spontane Hilfe leisteten zudem mehrere Landwirte, die Schneisen zogen sowie Tankfässer mit Wasser bereitstellten. Personenschaden entstand nicht. Da etwa fünf Hektar Weizen- und Roggenpflanzen durch den Brand zerstört wurden, wird der Sachschaden auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

1738 - Trunkenheitsfahrt verhindert

Untermeitingen - Am gestrigen Sonntag (23.07.2023), feierte ein Ehepaar etwas zu ausschweifend auf dem Bürgerfest in Untermeitingen. Gegen 19.45 Uhr wurde dann die Polizei verständigt, da die Eheleute wegen ihres erheblichen Alkoholkonsums in Streit geraten waren. Ein Alkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von fast zwei Promille und bei der Frau sogar einen Wert über 2,4 Promille. Da die beiden dennoch beabsichtigten mit ihren Pedelecs den Heimweg anzutreten, wurde diese Fahrt von den Beamten unterbunden und die beiden mussten zu Fuß nach Hause gehen.