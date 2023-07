Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Hof

DÖHLAU, LKR. HOF. Am Sonntagnachmittag kam es im Ortsteil Tauperlitz zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen einem 49-Jährigen und dessen 47-jährigen Ehefrau. In deren Verlauf schlug der Mann seine Frau mit einem Hammer. Er sitzt nun wegen versuchten Totschlags in Untersuchungshaft.

Nachbarn wählten am Sonntagnachmittag den Notruf, nachdem die Ehefrau zu ihnen geflüchtet war. Sie gab an, ihr Ehemann habe sie zunächst gewürgt und anschließend mit einem Hammer auf ihren Kopf geschlagen.

Ihre Verletzungen mussten in einem Krankenhaus behandelt werden.

Die Polizei nahm den Ehemann vorläufig fest. Gegen den 49-jährigen Tatverdächtigen erließ der Ermittlungsrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof Haftbefehl wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.