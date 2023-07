WÜRZBURG/INNENSTADT. Am Freitagnachmittag soll ein bislang Unbekannter aus einer kleinen Gruppe heraus eine Frau attackiert haben. Die Kripo ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.



Gegen 16:15 Uhr befand sich eine 73-jährige Dame im Anschluss an eine Versammlung am Unteren Markt. Dort soll ihr eine Gruppe von vier Personen begegnet sein, aus der heraus sie von einem bislang Unbekannten attackiert wurde. Der junge Mann soll der Rentnerin mehrfach mit dem Fuß gegen das Bein getreten haben und sei danach zusammen mit den drei anderen Personen davongelaufen. Die Seniorin erstattete inzwischen Anzeige bei der Polizei.



Die Kriminalpolizei Würzburg übernahm die Ermittlungen und bittet Personen, die zum Tatzeitpunkt in Tatortnähe waren und das Geschehen beobachtet haben, sich unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.