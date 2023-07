Pkw und Holzregal in Brand geraten – Kriminalpolizei führt Ermittlungen

SULZBACH A. MAIN, LKR. MILTENBERG. Am Freitagabend gerieten an einem Wohnhaus ein stillgelegter Pkw und ein Holzregal in Brand. Der Besitzer konnte die Brände mit einem Feuerlöscher glücklicherweise selbst löschen. Die Kripo Aschaffenburg, die einen Brandstiftung nicht ausschließen kann, hofft auf Zeugenhinweise.

Gegen 18:30 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst die Mitteilung über den Brand in der Franz-Schüßler-Straße ein. Ein Bewohner stellte zunächst eine Rauchentwicklung an seinem stilgelegten Pkw im Bereich seines Carports fest. Im Anschluss bemerkte er zudem ein brennendes Holzregal hinter seinem Haus. Er konnte bis zum Eintreffen der örtlichen Feuerwehren beide Brandherde selbst löschen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 3.500 Euro.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburger hat noch vor Ort ihre Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zum derzeitigen Zeitpunkt kann eine vorsätzliche Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel 06021/857-1733 zu melden.

Über ein Promille bei Verkehrskontrolle - Führerschein sichergestellt

MILTENBERG. Die Miltenberger Polizei hat auch am Sonntagabend Verkehrskontrollen durchgeführt. Ein Pkw-Fahrer musste seinen Führerschein abgeben.

Die Beamten hielten den 35-jährigen Autofahrer gegen 18:30 Uhr in der Bürgstädter Straße an. Bei der anschließenden Kontrolle stieg den Polizisten gleich starker Alkoholgeruch in die Nase. Ein Vortest bei dem Mann ergab einen Wert von deutlich über einem Promille.

In der Folge musste der Fahrer eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher.

Zwei Diebstähle aus geparkten Pkw – Aschaffenburger Polizei sucht Zeugen

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Samstagnachmittag hat ein Unbekannter aus zwei geparkten Pkw Diebesgut entwendet. Ein möglicher Tatzusammenhang wird geprüft. Die Aschaffenburger Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Der erste Diebstahl ereignete sich zwischen 12:45 Uhr und 13:00 Uhr. Ein Unbekannter öffnete einen in der Elisenstraße vor einem Hotel geparkten Mercedes und entwendete aus der Handtasche eine Geldbörse sowie ein Mobiltelefon.

Nur kurze Zeit später, gegen 14:15 Uhr, ging ein zunächst Unbekannter einen in der angrenzenden Karlstraße geparkten Pkw an und entnahm aus diesem eine Tasche. Der Besitzer konnte kurz darauf ein unbekanntes Pärchen mit seiner Tasche davonlaufen sehen, stoppte diese und nahm diese wieder an sich. Eine genaue Beschreibung der beiden Unbekannten liegt nicht vor. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ.

Die Aschaffenburger Polizei bittet Zeugen, sich unter Tel. 06021/857-2230 zu melden.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

GOLDBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Samstag, 22:00 Uhr, und Sonntag, 14:00 Uhr, wurde in der Eisertstraße ein geparkter BMW im Bereich des linken hinteren Kotflügels angefahren.

STOCKSTADT A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Samstag, 12:00 Uhr, und Sonntag, 13:30 Uhr, wurde in der Obernburger Straße 70 ein geparkter BMW im Bereich der linken hinteren Fahrzeugseite angefahren.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

GROSSWALLSTADT, LKR. MILTENBERG. Über einen möglichen Tatzeitraum von zehn Tagen, zwischen dem 13. Juli (Donnerstag) und dem 23. Juli (Sonntag), wurden aus einem blauen BMW M6 Fahrzeugteile ausgebaut und entwendet. Der Pkw stand in der Zeit im Grundtalring. Der BMW wurde offensichtlich gewaltsam geöffnet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.