1221. Terminhinweis: Veranstaltung „Perspektiven schaffen“ am 25.07.2023 – Riem

Das Polizeipräsidium München veranstaltet am Dienstag, 25. Juli 2023, von 09:00–17:00 Uhr einen Informationstag unter dem Motto „Perspektiven schaffen“ vor den Riem Arcaden auf dem Willy-Brandt-Platz in München. Um 11.00 Uhr wird der Münchner Polizeipräsident Thomas Hampel persönlich vor Ort sein, weitere Informationen zu der Veranstaltung mitteilen und auch für Gespräche und Fragen zur Verfügung stehen. Die Medien sind herzlich eingeladen, diesen Termin vor Ort mitzuerleben. Auch die Pressestelle der Münchner Polizei wird dabei sein und im Anschluss den täglichen Pressebericht den Medien dort vorstellen.

Der Perspektiventag soll Schulabgängern und anderen an Berufswegen und Karrierechancen Interessierten die Möglichkeit bieten, Einblicke in verschiedene Berufsfelder zu erhalten und damit berufliche Perspektiven schaffen. Hierdurch will das Polizeipräsidium München gemeinsam mit vielen Münchner Arbeitgebern einen Beitrag leisten, jungen Menschen verschiedene Zukunftswege aufzuzeigen.

Um den Interessenten eine möglichst große Bandbreite an Berufen vorzustellen und somit möglichst viele Bürgerinnen und Bürger anzusprechen, hat das Polizeipräsidium München viele verschiedene Berufsgruppen und Münchner Arbeitgeber eingeladen. Hierunter sind u. a. die Landeshauptstadt München (u. a. in den Ausbildungsbereichen Erziehung, Soziales und Gesundheit), die Bundeswehr, der Zoll, die Handwerkskammer München, die Bundespolizei, die Riem Arcaden, das Bayerische Rote Kreuz, die Telekom, die Messe München sowie die zentrale Beratungsstelle „Junge Menschen in Bildung und Beruf“ (JiBB), welche jungen Menschen Tipps rund um Jobsuche und Bewerbung gibt.