JANDELSBRUNN, LKR. FREYUNG-GRAFENAU. Schwerer Verkehrsunfall in Jandelsbrunn

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Sonntag, den 23.07.2023, gegen 16.40 Uhr auf der Hauptstraße / Wollaberger Straße in Jandelsbrunn gekommen. Ein 21-jähriger Krad-Fahrer fuhr mit seiner KTM von Waldkirchen kommend Richtung Ortsmitte, als von rechts ein 18-jähriger Krad-Fahrer in die Hauptstraße einbog.

Ob ein Zusammenstoß der beiden Krafträder die Unfallursache war oder ob sich die beiden Fahrzeuge erst berührten, nachdem es zum Sturz eines der beiden Fahrzeuglenker kam, muss noch geklärt werden.

Durch den Sturz wurde der KTM Fahrer schwer verletzt und wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der 18-Jährige konnte nach medizinischer Erstversorgung mit Prellungen wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden.

Aufgrund der schweren Verletzungen des 21-jährigen Mannes wurde in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Passau zur Klärung der Unfallursache ein Gutachter zur Unfallaufnahme hinzugezogen. Ebenso wurden in diesem Zusammenhang die beiden Krafträder sichergestellt, an diesen entstand nur leichter Sachschaden.

Während der Unfallaufnahme, welche bis 19.40 Uhr andauerte, kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen an der Unfallörtlichkeit.

Für Verkehrsmaßnahmen war die Feuerwehr Jandelsbrunn vor Ort.

Veröffentlicht: 23.07.2023, 21.39 Uhr (hier veröffentlicht: 24.07.2023, 09.00 Uhr)