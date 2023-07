TRAUNSTEIN. Einen Raub meldete ein 38-jähriger Mann Beamten der Bundespolizei in der Nacht von Freitag auf Samstag (21./22. Juli 2023). Das Opfer gab an in Bahnhofsnähe von drei unbekannten Tätern überfallen worden zu sein. Die Kriminalpolizei Traunstein hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Ein 38-jähriger Mann zeigte in der Nacht von Freitag, den 21. Juli 2023, auf Samstag, den 22. Juli 2023, einen Überfall in Bahnhofsnähe bei der Bundespolizei an. Das Opfer gab an, gegen 02.15 Uhr im Bereich der Herzog-Friedrich-Straße in Traunstein sein Fahrrad geschoben zu haben. Plötzlich wäre er von drei unbekannten Tätern angegriffen und zu Boden geschlagen worden. Das Opfer habe sich dann zur Wehr gesetzt, woraufhin die Täter geflüchtet wären. Laut Angaben des 38-Jährigen raubten ihm die Täter eine goldene Halskette. Genau beschreiben konnte das Opfer die Angreifer nicht, außer dass es sich um vermutlich arabischstämmige Männer gehandelt haben soll.

Beamte der Bundespolizei führten vor Ort die ersten Ermittlungen, welche im Nachgang von der Polizeiinspektion Traunstein fortgeführt wurden. Die weitere Sachbearbeitung übernahm das für Raubdelikte zuständige Fachkommissariat 2 der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein.

Die Kripo Traunstein bittet diesbezüglich um sachdienliche Hinweise:

Wer hat in der besagten Nacht im Umfeld des Tatorts verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder hat den Vorfall beobachtet?

Wem sind verdächtige Fahrzeuge oder Personen aufgefallen, die möglicherweise im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten?

Wer kann Hinweise zu den Tätern geben oder sonst sachdienliche Hinweise geben, die zur Klärung der Tat führen könnten?

Hinweise werden an die Kriminalpolizeiinspektion Traunstein unter der Telefonnummer 0861/9873-0 erbeten.