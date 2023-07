1726 - Grillunfall (bereits regional berichtet)

Ustersbach - Gestern (22.07.2023) kam es gegen 19.00 Uhr zu einem Grillunfall.

Mehrere Heranwachsende wollten mit einem Gasgrill grillen. Hierbei kam es aufgrund eines Bedienungsfehlers zu einer Stichflamme. Vermutlich wurde das Gas aufgedreht, dann aber mit dem Zünden der Flamme zu lange gewartet, so dass Gas in den Grill einströmte. Beim Anzünden kam es dann zu einer Verpuffung. Durch diese wurden drei umstehende Personen leicht verletzt und mussten mit Verbrennungen 1. Grades an Armen und Beinen vom Rettungsdienst versorgt werden.

Zwei Personen wurden ins Uniklinikum Augsburg und ein Verletzter ins Krankenhaus Bobingen verbracht. Am Grill oder der Gasflasche entstand kein Sachschaden.

1727 - Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte in Donauwörth (bereits regional berichtet)

Donauwörth - Gestern (22.07.2023) bemerkte eine Polizeistreife gegen 02.30 Uhr eine männliche Person, welche regungslos auf dem Gehweg in der Dillinger Straße vor der Donau-Meile lag.

Die Beamten überprüften den allgemeinen Gesundheitszustand des Mannes und stellten dabei fest, dass sich dieser alkoholisiert zum Schlafen auf den Gehweg abgelegt hatte. Auf Ansprache reagierte er zunächst nicht. Erst als sich die Beamten durch mehrfache Zurufe verbal als Polizeibeamte zu erkennen gaben, kam dieser plötzlich zu sich und begann sofort damit mit seinen Händen in Richtung der Beamten zu schlagen. Diese konnten den Schlägen ausweichen. Zur Unterbindung von weiteren Schlägen mussten dem Mann Handschellen angelegt werden. Dagegen wehrte er sich massiv und schlug mit seinem Fuß in Richtung eines Beamten. Nachdem die Handschellen vollständig angelegt waren, beruhigte sich der Mann. Er wurde von den eingesetzten Polizisten, welche bei dem Vorfall unverletzt blieben, zur Dienststelle verbracht, wo zur Feststellung der genauen Alkoholisierung eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen.

Die Polizei ermittelt nun gegen den 23-Jährigen unter anderem wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

1728 - Lkw-Fahrer als Zeuge gesucht (bereits regional berichtet)

Genderkingen / Bundesstraße 16 / Fahrtrichtung Neuburg a.d. Donau - Gestern (22.07.2023) fuhr ein 18-Jähriger gegen 09.00 Uhr mit seinem Auto auf der Bundesstraße 16 in Richtung Neuburg an der Donau.

Auf Höhe Genderkingen überholte er einen anderen Pkw. An der unübersichtlichen Stelle kam ihm im Gegenverkehr ein Lkw entgegen. Der Heranwachsende konnte gerade noch rechtzeitig wieder auf seine Fahrbahnseite einscheren, um einen Frontalzusammenstoß mit dem Lkw zu verhindern. Dabei touchierte er den in gleicher Fahrtrichtung fahrendenden Pkw. Dabei entstand an den beiden Fahrzeugen ein Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

Die Beamten stellten bei der Unfallaufnahme bei dem 18-Jährigen drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Ein anschließend durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf THC. Auf richterliche Anordnung wurde der Führerschein des Mannes beschlagnahmt und eine Blutentnahme bei ihm durchgeführt. Der Mann gab an, am Vorabend einen Joint mit Marihuana konsumiert zu haben.

Die Polizei ermittelt nun gegen den 18-Jährigen unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Der Fahrer des Lkw wird gebeten sich unter 09090/7007-0 bei der Polizeiinspektion Rain zu melden.