1203. Polizeieinsatz wegen einer Bedrohungssituation – Altstadt

Am Freitag, 21.07.2023, gegen 02:00 Uhr, gerieten ein 35-Jähriger mit Wohnsitz in München und ein 58-Jähriger mit Wohnsitz in München auf der Sonnenstraße in Streit. Grund hierfür waren beleidigende Äußerungen des 35-Jährigen gegenüber dem 58-Jährigen.

Im weiteren Verlauf des Streites zog der 35-Jährige ein Messer hervor und bedrohte damit den 58-Jährigen. Eine Passantin verständigte den Notruf der Polizei über die 110. Daraufhin fuhren mehrere Streifen der Polizeiinspektion 11 (Altstadt) und 14 (Westend) zur Einsatzörtlichkeit.

Vor Ort konnte der 35-Jährige mit dem Messer in der Hand angetroffen werden. Er wurde festgenommen und das Messer sichergestellt. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung eingeleitet.

Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt.

Der 35-Jährige wurde nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 24 (Gewaltdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

1204. Zusammenstoß von Pkw und Kleintransporter; mehrere Personen werden verletzt – Aschheim

Am Freitag, 21.07.2023, um 23:10 Uhr, fuhr ein 37-Jähriger mit Wohnsitz im Rhein-Kreis Neuss mit einem Seat-Pkw auf der Staatsstraße 2082 von Aschheim kommend Richtung Feldkirchen. Mit ihm im Fahrzeug befanden sich noch vier weitere Mitfahrer (2, 3, 5 und 37 Jahre alt). Aus bislang ungeklärten Gründen befuhr der 37-Jährige mit dem Pkw zu dieser Zeit den Gegenfahrstreifen. Dort kam ihm ein 49-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Ford-Kleintransporter entgegen. In dem Ford befanden sich noch zwei Mitfahrer (10 und 11 Jahre).

Es kam zu einem frontalen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Über das eCall-Notrufsystem wurden automatische Notrufe abgesetzt. Einsatzkräfte der Polizei, der Feuerwehr und des Rettungsdienstes wurden sofort zur Unfallstelle geschickt (darunter auch ein Rettungshubschrauber). Die verletzten sieben Personen wurden vom Rettungsdienst behandelt und danach in Krankenhäuser gebracht.

Die Münchner Verkehrspolizei hat vor Ort die Ermittlungen zum Unfallablauf aufgenommen. Während der Unfallaufnahme musste die Staatsstraße für ca. drei Stunden komplett gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 20.000 Euro. Der 37-jährige Seat-Fahrer wurde wegen einer fahrlässigen Körperverletzung angezeigt.

1205. Raubdelikt; Festnahme von zwei tatverantwortlichen Kindern – Grünwald

Am Freitag, 21.07.2023, gegen 17:20 Uhr, wurde der Polizeinotruf von einer Mitarbeiterin eines Kiosks in Grünwald darüber informiert, dass soeben zwei männliche maskierte Personen den Kiosk betreten, die Mitarbeiterin mit Waffen (ein Messer und eine Schusswaffe) bedroht und Bargeld an sich genommen hätten. Danach haben sie sich zu Fuß entfernt. Die Frau blieb bei dem Raubdelikt unverletzt.

Sofort wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen der Münchner Polizei aufgenommen, an denen mehrere Streifen, Einheiten der Münchner Einsatzhundertschaften, Einsatzkräfte der Bundespolizei und Diensthunde der Münchner Polizei eingesetzt wurden. Kurze Zeit später konnten zwei verdächtige Personen auf der Mittelinsel zwischen dem Isarkanal und der Isar von den Einsatzkräften gesichtet werden.

Als sich die Polizeibeamten näherten, gingen die beiden Personen durch das flache Wasser zum östlichen Isarufer. Zwei sich in der Nähe befindende Polizeibeamten konnten eine der beiden Personen dort festnehmen (ein 13-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München). Die zweite Person entfernte sich schnell zu Fuß auf einem dortigen Radweg in nördliche Richtung. Einer der beiden Beamten verfolgte die männliche Person und forderte sie mehrfach auf, stehen zu bleiben. Dabei wurde auch der Schusswaffengebrauch mehrfach angedroht. Der Beamte gab daraufhin zwei Warnschüsse zielgerichtet nach oben in die Luft ab. Durch die Warnschüsse bestand keine Gefahr für unbeteiligte Personen. Die flüchtende Person (ein 13-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München) legte sich daraufhin auf den Boden und er konnte festgenommen werden. Bei einer Durchsuchung seiner Person konnte Bargeld aufgefunden werden, das wahrscheinlich bei der Tat erbeutet wurde. Dies wurde sichergestellt. Die beiden 13-Jährigen waren bei der Festnahme unbewaffnet.

Im Anschluss gab es umfangreiche Absuchen der Polizei in dem Bereich. Tatwaffen wurden dabei nicht aufgefunden. Ein Beamter verletzte sich bei den Fahndungsmaßnahmen in dem unwegsamen Gelände ohne Fremdeinwirkung. Er wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht und ist momentan nicht dienstfähig. Die beiden 13-jährigen Personen wurden nach der polizeilichen Sachbearbeitung und einer erkennungsdienstlichen Behandlung ihren Sorgeberechtigten übergeben. Die Münchner Kriminalpolizei (Kommissariat 21 – Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1206. Raub einer Armbanduhr – Altstadt

Am Freitag, 21.07.2023, gegen 12:40 Uhr, befand sich ein 22-jähriger thailändischer Staatsbürger mit Wohnsitz in Thailand zu Fuß im Bereich der Maximilianstraße. Dort wurde ihm unvermittelt von einem bislang unbekannten männlichen Täter seine Armbanduhr vom Arm abgestreift. Der Täter flüchtete zu Fuß.

Der 22-Jährige folgte dem Täter noch ein Stück und sprach dann dort zufällig vorbeikommende Polizeibeamte auf den Vorfall an. Sofort wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen aufgenommen, an denen über zehn Streifen beteiligt waren. Die Fahndungsmaßnahmen erbrachten keine Hinweise auf einen Tatverdächtigen. Bei der Tat entstand ein Schaden von über 100.000 Euro. Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 180 cm groß, normale Statur, dunkelhäutig, hellblaues Hemd mit langen Ärmeln, schwarze lange Hose, helle Schiebermütze, weiße Socken, helle Halbschuhe mit dunkler Sohle

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Maximilianstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1207. Protestaktionen gegen Infostände einer politischen Partei – Fürstenried und Laim

Am Samstag, 22.07.2023, war in Fürstenried und Laim jeweils ein Infostand einer politischen Partei angemeldet und diese wurden entsprechend durchgeführt. An beiden Örtlichkeiten fanden sich jeweils über 15 Personen ein, die lautstark gegen diese Partei protestierten. Mehrere Einsatzkräfte der Münchner Polizei wurden zu beiden Infoständen geschickt.

Das Verhalten der beiden Personengruppen wurde an beiden Örtlichkeiten jeweils als Eilversammlung bewertet und den beiden Gruppen wurden entsprechende Versammlungsörtlichkeiten in der Nähe zugewiesen. Die Versammlungsteilnehmer in Laim kamen dieser Aufforderung nicht nach und sie mussten mit Schieben und Drücken von der Polizei zu der Örtlichkeit gebracht werden. Eine weibliche Person aus der Gruppe (eine 28-Jährige mit Wohnsitz in München) wurde noch wegen einer Sachbeschädigung angezeigt, da sie ein Wahlplakat der politischen Partei beschädigte.

1208. Einbruch in einen gastronomischen Betrieb – Isarvorstadt

Am Freitag, 21.07.2023, zwischen 00:00 Uhr und 07:00 Uhr konnten bislang unbekannte Täter in die Räumlichkeiten eines gastronomischen Betriebs eindringen, indem sie gewaltsam eine Hintertüre öffneten. In den Räumlichkeiten entwendeten die Täter einen Tresor. Mit dem Tresor, in dem sich nach den ersten Ermittlungen Bargeld befand, entfernten sich die Täter unerkannt vom Tatort.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Jahnstraße, Baumstraße und Am Glockenbach Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1209. Zusammenstoß von zwei Pkw; mehrere Personen werden verletzt – Ramersdorf

Am Samstag, 22.07.2023, gegen 16:25 Uhr, fuhr eine 22-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis Böblingen mit einem VW-Pkw auf der Anzinger Straße. Nach den ersten Ermittlungen wollte sie an der Kreuzung zur Rosenheimer Straße in diese in Richtung stadtauswärts abbiegen. Zur gleichen Zeit fuhr eine 57-Jährige mit einem Opel-Pkw auf der St.-Martin-Straße. Die Kreuzung mit der Rosenheimer Straße wollte sie geradeaus überqueren.

Im Kreuzungsbereich kam es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Bei dem Unfall wurden die beiden Fahrerinnen sowie vier Mitfahrer in dem VW verletzt. Zwei Insassen des VW wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Die anderen Verletzten werden selber zum Arzt gehen. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von ca. 12.000 Euro. Die 22-Jährige wurde wegen einer fahrlässigen Körperverletzung angezeigt. Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.

1210. Versuchtes Tötungsdelikt – Altstadt

Am Samstag, 22.07.2023, gegen 22:30 Uhr, befand sich ein 55-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Ebersberg in einer Gaststätte in der Sonnenstraße. Dort kam ein 53-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Ebersberg auf ihn zu und dieser stach unvermittelt mit einem Messer auf ihn ein. Danach fügte sich der 53-Jährige selber Verletzungen mit dem Messer zu.

Zeugen griffen in die Situation ein, nahmen ihm das Messer ab und alarmierten den Notruf. Sofort wurden mehrere Streifen der Münchner Polizei und Einsatzkräfte des Rettungsdienstes zur Gaststätte geschickt.

Beide Verletzten wurden zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt und bereits mehrere Zeugen vernommen. Auch Einsatzkräfte des KIT waren zur Betreuung der Zeugen vor Ort.

Das Kommissariat 11 (Tötungsdelikte) hat die Ermittlungen übernommen.

1211. Terminhinweis: Veranstaltung „Perspektiven schaffen“ am 25.07.2023 – Riem

Das Polizeipräsidium München veranstaltet am Dienstag, 25. Juli 2023, von 09:00–17:00 Uhr einen Informationstag unter dem Motto „Perspektiven schaffen“ vor den Riem Arcaden auf dem Willy-Brandt-Platz in München.

Der Perspektiventag soll Schulabgängern und anderen an Berufswegen und Karrierechancen Interessierten die Möglichkeit bieten, Einblicke in verschiedene Berufsfelder zu erhalten und damit berufliche Perspektiven schaffen. Hierdurch will das Polizeipräsidium München gemeinsam mit vielen Münchner Arbeitgebern einen Beitrag leisten, jungen Menschen verschiedene Zukunftswege aufzuzeigen.

Um den Interessenten eine möglichst große Bandbreite an Berufen vorzustellen und somit möglichst viele Bürgerinnen und Bürger anzusprechen, hat das Polizeipräsidium München viele verschiedene Berufsgruppen und Münchner Arbeitgeber eingeladen. Hierunter sind u. a. die Landeshauptstadt München (u. a. in den Ausbildungsbereichen Erziehung, Soziales und Gesundheit), die Bundeswehr, der Zoll, die Handwerkskammer München, die Bundespolizei, die Riem Arcaden, das Bayerische Rote Kreuz, die Telekom, die Messe München sowie die zentrale Beratungsstelle „Junge Menschen in Bildung und Beruf“ (JiBB), welche jungen Menschen Tipps rund um Jobsuche und Bewerbung gibt.

Das Polizeipräsidium München stellt an diesem Tag den Polizeiberuf vor und möchte jungen Leuten die Menschen hinter der Uniform näherbringen. Polizistinnen und Polizisten stehen für Fragen aller Art zur Verfügung und freuen sich auf interessante Gespräche.

Medienvertreter sind auch herzlich willkommen; sollten dabei spezielle Informations- oder Terminwünsche bestehen, bitten wir um eine entsprechende Kontaktaufnahme mit der Pressestelle.