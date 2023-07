ROTH. (866) Ein bislang unbekannter Mann ist am späten Samstagabend (22.07.2023) nach einem vermeintlich medizinischen Notfall im Krankenhaus Roth gestorben. Zeugen berichteten gegenüber der Polizei nachträglich, dass dem Tod des Mannes möglicherweise ein unfallbedingter Sturz mit dem Fahrrad vorausging. Die Polizei sucht Zeugen des Geschehens und bittet um Mithilfe bei der Identifizierung des Mannes.

Zwei Zeugen hatten den Mann um kurz nach 22:00 Uhr in der Otto-Schrimpff-Straße etwa 50 Meter nördlich von der Einmündung zur Parkstraße auf dem Gehweg liegend aufgefunden. Da der Mann nicht ansprechbar war, hatten die Zeugen den Rettungsdienst verständigt. Diese mussten den Mann in der Folge bereits am Einsatzort reanimieren und zur weiteren medizinischen Betreuung in das Krankenhaus Roth bringen. Dort verstarb der unbekannte Mann im Laufe der Nacht.

Nachdem von polizeilicher Seite zunächst von einem medizinischen Notfall ausgegangen worden war, lassen die Angaben der beiden Zeugen nicht ausschließen, dass dem Tod des Mannes ein Unfallgeschehen vorausging. Demnach hatten die beiden Zeugen den Mann unter einem Fahrrad liegend auf dem Gehweg der Otto-Schrimpff-Straße vorgefunden.

Die zugehörigen Unfallermittlungen werden von der Verkehrspolizeiinspektion Feucht geführt. Die Beamten suchen einerseits Zeugen eines möglichen Unfallgeschehens. Zudem bitten sie um Hinweise zur Identität des bislang unbekannten Mannes.

Personenbeschreibung:

Ca. 50 - 55 Jahre alt, kräftiges Erscheinungsbild, graue Stoppelhaare, Vollbart (grau), führte ein schwarzes Mountainbike/Trekkingrad der Marke Cannondale (Typ F500) mit.

Hinweise zur Identität des Mannes sowie Angaben zum Geschehensablauf nimmt die Verkehrspolizei Feucht unter der Rufnummer 09128 9197-0 entgegen.

Erstellt durch: Michael Konrad