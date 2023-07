Bei mehreren Verkehrskontrollen drei Trunkenheitsfahrten festgestellt – Betäubungsmittel und Diebesgut sichergestellt

ASCHAFFENBURG / DAMM U. WEIBERSBRUNN, LKR. ASCHAFFENBURG. Streifen der Polizeiinspektion Aschaffenburg und der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach haben im Laufe des Wochenendes mit ihren verdachtsunabhängigen Verkehrskontrollen den richtigen Riecher bewiesen. Neben drei Trunkenheitsfahrten konnten die Beamten in drei Fällen Betäubungsmittel sowie zwei kurz zuvor entwendete E-Bikes sicherstellen.

Erste Kontrolle am frühen Freitagmorgen

Ein 37-Jähriger geriet gegen 06:30 Uhr in der Schillerstraße ins Visier einer Streife der Aschaffenburger Polizei. Nachdem er zunächst die Anhaltesignale der Beamten missachtete konnte er schließlich gestoppt werden. Bei der anschließenden Kontrolle konnten neben drogentypischen Ausfallerscheinungen auch Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von rund zwei Promille. Zudem konnte im Fahrzeug eine geringe Menge Kokain sichergestellt werden.

Der Mann musste in der Folge eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren auf Grund einer Trunkenheit im Verkehr sowie eines Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Entwendete E-Bikes sichergestellt

Eine Streife der Aschaffenburger Verkehrspolizei unterzog gegen 11:15 Uhr auf der A3 in Richtung Nürnberg einen Kleintransporter einer Verkehrskontrolle. Hierbei konnten auf der Ladefläche unter anderem zwei neuwertige E-Bikes festgestellt werden. Im Rahmen der anschließenden Befragung des Mannes erhärtete sich schnell der Verdacht, dass die beiden Fahrräder im Wert von rund 10.000 Euro nicht rechtmäßig im Besitz des Mannes waren.

Die beiden Fahrräder wurden noch vor Ort sichergestellt. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen auf der Dienststelle konnte schließlich festgestellt werden, dass die E-Bikes zwei Tage zuvor im benachbarten Hessen entwendet worden sind. Den 33-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren.

Drogenfahrt am Freitagabend festgestellt

Ebenfalls auf der A3 in Fahrtrichtung Nürnberg entschloss sich am Freitag, gegen 20:45 Uhr, eine Streife der Verkehrspolizei zur Kontrolle eines Porsche Cayenne. Auch in diesem Fall konnten beim Fahrer Hinweise auf einen vorangegangenen Drogenkonsum festgestellt werden. Zudem konnten bei ihm rund 25 Gramm Kokain sichergestellt werden.

Der Mann musste auf der Dienststelle eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwartet nun eine Anzeige auf Grund einer Trunkenheit im Verkehr sowie eines Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Weitere Drogenfahrt am Samstagnachmittag

Eine Streife der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach stoppte auf der A3 in Richtung Nürnberg am Samstag, gegen 13:50 Uhr, einen 33-Jährigen mit seinem Honda. Neben drogentypischen Ausfallerscheinungen, welche eine Blutentnahme zur Folge hatten, stellten die Beamten zum einen die fehlende Fahrerlaubnis des Mannes fest. Zudem konnte im Pkw eine geringe Menge Marihuana aufgefunden werden.

Weiterhin gezielte Verkehrskontrollen in ganz Unterfranken

Die unterfränkische Polizei wird ihre Anstrengungen im Bereich der Präventionsarbeit, aber auch die Kontrolltätigkeiten weiter intensivieren, um entsprechende Fahrzeugführer aus dem Verkehr zu ziehen.

„Dass jeder 5. Unfalltote starb, weil ein Verkehrsteilnehmer alkoholisiert war, ist für mich persönlich vollkommen inakzeptabel und ist ein Warnzeichen. Wir werden unsere Anstrengungen im Bereich der Präventionsarbeit, aber auch die Kontrolltätigkeiten weiter intensivieren, um diese verantwortungslosen Fahrer aus dem Verkehr zu ziehen.“ (Polizeipräsident Detlev Tolle)

36-Jähriger mit 2,5 Promille und ohne Fahrerlaubnis unterwegs – Leichtkraftrad ohne Zulassung

WALDASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Ein Auffahrunfall im Ortsgebiet hat für den 36-jährigen Fahrer eines Leichtkraftrades weitreichende Folgen. Er wird sich nun wegen einer Vielzahl von Straftaten verantworten müssen.

Zum Unfallzeitpunkt war eine 60-Jährige mit ihrem Pkw auf der Aschaffenburger Straße unterwegs, als sie verkehrsbedingt abbremsen musste. Der 36-Jährige erkannte die Situation mit seinem Leichtkraftrad zu spät und versuchte noch nach links auszuweichen. Er touchierte in der Folge den Pkw an der linken hinteren Seite.

Eine Streife der Aschaffenburger Polizei begab sich zur Unfallaufnahme vor Ort und konnte bei dem 36-Jährigen Alkoholgeruch feststellen. Ein anschließender Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von rund 2,5 Promille. Zudem konnten die Beamten feststellen, dass der Mann weder im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, noch sein Leichtkraftrad aktuell zugelassen war.

Den 36-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren auf Grund einer Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis, sowie Vergehen nach dem Pflichtversicherungsgesetz und dem Kraftfahrzeugsteuergesetz.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Zwischen Sonntag und Donnerstag wurde ein in der Mattstraße geparkter roter Opel Corsa im Bereich des Hecks angefahren.

HÖSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Samstag, zwischen 10:00 Uhr und 14:30 Uhr wurde an einem Fahrradgeschäft in der Benzstraße die Scheibe eines VW California beschädigt.

GROSSOSTHEIM, OT RINGHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Donnerstag, 20:00 Uhr, und Freitag, 16:30 Uhr, wurde in der Sonnenstraße ein geparkter weißer BMW im Bereich des Hecks angefahren.

GROSSOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Freitag, 18:00 Uhr, und Samstag, 16:00 Uhr, wurde in der Wendelin-Veit-Straße ein geparkter schwarzer Audi im Bereich des linken vorderen Radkastens angefahren.

GROSSOSTHEIM, OT PFLAUMHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Freitag und Samstag wurde in der Wenigumstädter Straße die Scheibe eines kommunalen „Blitzers“ mit schwarzer Farbe besprüht.

STOCKSTADT A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am frühen Samstagmorgen, zwischen 00:50 Uhr und 01:00 Uhr, verschafften sich drei Unbekannte Zutritt zu einem Gartengrundstück in der Friedhofstraße. Als sie eine dort angebrachte Überwachungskamera bemerkten, beschädigten sie diese mutwillig.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

KAHL A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Freitag, 07:30 Uhr, und Samstag, 14:00 Uhr, wurde in der „Unteren Fallermühle“ ein geparkter Audi im Bereich des Hecks angefahren.

KROMBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Im Laufe des Samstagvormittages wurden in der Hauptstraße, abseits der Fahrbahn, vier Gullideckel entwendet. Die Straßenmeisterei kümmerte sich um die ordnungsgemäße Absicherung.

KARLSTEIN A. MAIN, OT GROSSWELZHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Freitag, 12:00 Uhr, und Samstag, 12:00 Uhr, wurden im Bereich der Zeche Gustav zwei Zugangstore zu einem umzäunten Gelände beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

ERLENBACH A. MAIN, LKR. MILTENBERG. Am Freitag, zwischen 12:00 Uhr und 16:00 Uhr, wurde in der Mainhausener Straße ein geparkter Seat im Bereich der hinteren Stoßstange angefahren.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.