KULMBACH. Am Freitagnachmittag kam eine 58-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall auf der B289 ums Leben. Die Polizei Kulmbach

sucht einen weißen PKW, dessen Insassen als Zeugen in Frage kommen.



Gegen 15.45 Uhr wollte die Radfahrerin die B285 an einer Einmündung auf Höhe Burghaid überqueren. Dabei wurde die 58-Jährige seitlich

von einem PKW erfasst, der die Fahrbahn in Richtung Mainleus befuhr. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb die

Radfahrerin noch am Unfallort. Der 29-Jährige Fahrer des PKW erlitt einen Schock. An seinem VW entstand ein Sachschaden in Höhe von

ca. 5000 Euro. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde sein sowohl sein PKW sichergestellt, als auch eine Blutentnahme durchgeführt.



Ein Gutachter unterstützte die Polizeiinspektion Kulmbach bei der Unfallaufnahme. Nach ersten Erkenntnissen kommen dabei die

Insassen eines weißen PKW mit Kulmbacher Zulassung als Zeuge in Frage. Der PKW war zum Unfallzeitpunkt ebenfalls in Richtung Mainleus

unterwegs. Die Aussagen der Insassen sind zur Klärung des Unfallhergangs unerlässlich. Diese werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kulmbach zu melden.