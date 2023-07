LANDSHUT. Am späten Abend des Donnerstag (20.07.2023) wurde gegen 23.45 Uhr ein brennendes Fahrzeug in der Nikolastraße mitgeteilt.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand das geparkte Fahrzeug bereits stark in Brand. Es konnte von der Feuerwehr gelöscht werden, wurde jedoch total beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe eines unteren 5-stelligen Betrags. Nach ersten Erkenntnissen kommt ein technischer Defekt nicht in Frage. Die Kriminalpolizei Landshut hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung übernommen und bittet um Zeugenhinweise. Zusammenhänge mit den Pkw-Bränden im Stadtgebiet in jüngster Vergangenheit sind derzeit Gegenstand der intensiven, kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Zeugenaufruf:

Personen, die Angaben zu verdächtigen Personen im Bereich der Nikolastraße im Zeitraum von 23.00 Uhr bis 23.50 Uhr machen können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Landshut unter Tel.: 0871/9252-0 zu melden.

Veröffentlicht am 21.07.2023, 15:00 Uhr