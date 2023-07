CHAM. Im Bereich Cham wurden in der Nacht auf Donnerstag, 20. Juli 2023, zwei hochwertige Audis entwendet. Die Polizei sucht Zeugen und gibt Präventionstipps.

Am Donnerstagmorgen musste ein Bewohner des Chamer Ortsteiles Wulfing feststellen, dass sein in einem Hof am Vorabend abgestellter Firmenwagen, ein grauer Audi A6 Kombi, entwendet wurde. Dies steht vermutlich in Zusammenhang mit einer weiteren Tat: So verschwand zwischen Mitternacht und 05:30 Uhr aus der Gutmaninger Straße im Ortsteil Janahof ein weiterer Audi. Der weiße Audi Q5 war in einer Garage abgestellt.

Beide Fahrzeuge waren mit dem sogenannten Keyless-Go-System ausgestattet. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen übernommen. Sie bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 zu melden. Um sich selbst vor solchen Delikten zu schützen, gibt die Polizei folgende Tipps: