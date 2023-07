Wechselfallenbetrug in Lebensmittelgeschäft - Polizei ermittelt

OBERNBURG, LKR MILTENBERG. Am Donnerstagnachmittag hat eine mutmaßliche Betrügerin mit einem Wechseltrick Beute in einem Bioladen gemacht. Die Polizei Obernburg ermittelt und bittet Zeugen um Hinweise.



Gegen 16:40 Uhr betrat eine unbekannte Frau den Laden in der Römerstraße und gab vor, geringwertige Waren kaufen zu wollen. Diesen wollte sie mit einem Geldschein in dreistelligem Wert bezahlen. Sie erhielt in der Folge entsprechendes Wechselgeld, verwickelte die Verkäuferin in ein Gespräch und beschwerte sich über den Preis, um Verwirrung zu stiften. Sie verlangte den Geldschein zurück.



Durch die Ablenkung gelang es der Täterin zusätzlich das bereits herausgegebene Wechselgeld zu erbeuten, bevor sie in unbekannte Richtung flüchtete.



Von der Frau liegt folgende Beschreibung vor:

Circa 168 cm große und schlank

Etwa 40 Jahre alt

Hatte glatte Haare, zu einem Zopf gebunden

Bekleidet mit einem schwarz-weißen Oberteil

Hatte einen DINA 4 Zettel in der Hand

Nach Bekanntwerden des Vorfalls leitete die Polizei Obernburg eine Fahndung nach der Frau ein, bislang ohne Erfolg. Im Rahmen der nun aufgenommenen Ermittlungen haben die Beamten erfahren, dass es kurz vor der Tat zu einem versuchten Betrug in einem Friseurgeschäft , ebenfalls in der Römerstraße, gekommen ist. Ein Zusammenhang ist naheliegend und wird seitens der Polizei überprüft.



Wer Hinweise zur Fluchtrichtung der Frau, einem möglichen Fluchtfahrzeug oder weiteren Tatbeteiligten geben kann, wird dringend gebeten sich unter Tel. 06022/629-0 bei der Polizeiinspektion Obernburg zu melden.



Weitere Zeugenaufrufe



Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / NILKHEIM. Zwischen Mittwoch, 19:30 Uhr, und Donnerstag, 07:50 Uhr, ist ein Unbekannter gewaltsam in einen Kiosk in der Niedernberger Straße eingestiegen und ohne Beute geflüchtet..



ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Zwischen dem 12. Juli und dem 19. Juli wurde in der "Sackgasse" ein geparkter grauer Mini im Bereich des Hecks angefahren.



KLEINOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Mittwochabend, zwischen 18:50 Uhr und 20:30 Uhr, wurde im "Heißerackerhof" ein geparkter Mercedes im Bereich des linken vorderen Radkastens angefahren.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.



Polizeiinspektion Alzenau

KAHL. A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Dienstagmorgen, zwischen 09:00 Uhr und 12:00 Uhr, wurde im Sandmühleweg aus einem unverschlossenen Mercedes eine Taschenlampe und Münzgeld im zweistelligen Wert entwendet.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.



Polizeiinspektion Obernburg am Main

GROSSWALSTADT, LKR. MILTENBERG. Zwischen Mittwoch, 20:00 Uhr, und Donnerstag, 07:30 Uhr, wurde ein Laptop aus einem möglicherweise unverschlossenen Pkw mit Hamburger Kennzeichen entwendet.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.