WÜRZBURG. Am späten Mittwochnachmittag wurde eine Frau auf einem Parkplatz von einem bislang unbekannten Mann verbal angegangen und bedroht worden. Die Kripo ermittelt und sucht dringend Zeugen.



Gegen 17:00 Uhr befand sich eine Frau fußläufig von dem Parkplatz vor einer Polizeiinspektion in der Weißenburgstraße in Richtung Friedrich-König-Gymnasium. Unvermittelt begann plötzlich ein bislang unbekannter Mann damit, die Frau grundlos zu beleidigen. Die verbalen Attacken potenzierten sich und gipfelten schließlich in Drohungen. Der Unbekannte ließ erst von seinem Opfer ab, als dieses sich in entgegengesetzte Richtung begab und in die Dienststelle der Polizei flüchtete. Der Mann entfernte sich daraufhin in Richtung Talavera.



Der Täter soll ca. 170 – 180 cm groß und etwa 40-60 Jahre alt gewesen sein und ein korpulentes Erscheinungsbild mit wenigen Haaren gehabt haben. Bekleidet war der Mann mit einem T-Shirt und einer Jogginghose. Er machte einen ungepflegten Eindruck.



Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt und bittet nun Personen, die zum Tatzeitpunkt in Tatortnähe waren und die Attacke beobachtet haben oder gar Hinweise zur Identität des Unbekannten geben können, sich unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.