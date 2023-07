1197. Brand auf einer Baustelle – Olympiapark

Am Donnerstag, 20.07.2023 wurde gegen 15.30 Uhr erneut ein Brand auf der Baustelle einer Sportarena am Toni-Merkens-Weg festgestellt. Die vor Ort tätigen Bauarbeiter entdeckten dort mehrere Brandstellen. Die Brände konnten in der Folge selbst gelöscht werden. Nach dem aktuellen Kenntnisstand gab es keine Verletzten. Die weiteren Ermittlungen wurden vom Kommissariat 13 wegen Verdachts der Brandstiftung übernommen.

Die Betreibergesellschaft der zukünftigen Sportarena hat diesbezüglich ergänzend eine Belohnung ausgesetzt.

Für Hinweise, die zur Klärung der Tat oder zur Ergreifung des oder der Täter führen, wurde eine Belohnung von 10.000,- Euro (zehntausend Euro) ausgelobt. Die Zuerkennung und Verteilung der Belohnung erfolgt unter Ausschluss des Rechtsweges.

Zeugenaufruf:

Personen, die entsprechende sachdienliche Angaben machen können, insbesondere zu möglichen Tatabläufen, Tätern oder sonstigen relevanten Beobachtungen, werden gebeten, sich umgehend mit dem sachbearbeitenden Kommissariat 13, Tel. 089/2910-0, oder auch jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1198. Sturz einer Fahrradfahrerin; eine Person verletzt – Schäftlarn

Am Donnerstag, 20.07.2023, gegen 02:50 Uhr, fuhr eine 18-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Fahrrad auf der Starnberger Straße ortsauswärts (östliche Fahrtrichtung). Auf Höhe der Kreuzung zur Schorner Straße stürzte die 18-Jährige aus bislang noch nicht geklärten Gründen und zog sich hierbei schwere Kopfverletzungen zu.

Ein Zeuge verständigte die Rettungsleitstelle. Diese informierte die Einsatzzentrale der Münchner Polizei. Ein Rettungswagen brachte die 18-Jährige zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Münchner Verkehrspolizei.

Hinweis der Münchner Verkehrspolizei

Durch das Tragen von Fahrradhelmen können Kopfverletzungen oft vermieden oder zumindest kann das Ausmaß der Verletzungen verringert werden. Obwohl das Tragen von Fahrradhelmen gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, empfiehlt die Münchner Polizei grundsätzlich allen Fahrradfahrenden entsprechende Helme zu tragen.

1199. Verkehrsunfall zwischen Motorrad und Pkw; eine Person verletzt – Untergiesing

Am Donnerstag, 20.07.2023, gegen 19:10 Uhr, fuhr ein 25-Jähriger mit Wohnsitz in München auf der Gerhardstraße stadtauswärts. Zeitgleich fuhr ein 39-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Pkw BMW auf der Teutoburger Straße und wollte nach den ersten Ermittlungen an der Kreuzung zur Gerhardstraße abbiegen.

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge im Kreuzungsbereich. Durch den Aufprall stürzte der 25-Jährige vom Motorrad und zog sich schwere Verletzungen zu. Der hinzugerufene Rettungswagen brachte den 25-Jährigen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 39-jährige Pkw-Fahrer blieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Münchner Verkehrspolizei und dauerte circa eine Stunde. Für diese Zeit wurde die Kreuzung komplett gesperrt. Es kam zu geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigungen.

1200. Raubdelikt auf Tankstelle – Taufkirchen

Am Donnerstag, 20.07.2023, gegen 22:35 Uhr, betrat ein bislang unbekannter Täter, welcher eine Maske trug, den Verkaufsraum einer Tankstelle am Lindenring. Der Täter begab sich hinter den Verkaufstresen und bedrohte die alleine anwesende Kassiererin unter Vorhaltung eines Werkzeugs. Er entwendete mehrere Rollen Münzgeld und flüchtete zu Fuß aus dem Verkaufsraum in Richtung Waldstraße.

Die Angestellte blieb bei dem Vorfall unverletzt und alarmierte den Notruf 110.

Eine sofort eingeleitete Fahndung führte nicht zum Ergreifen des Täters. Im Rahmen der Fahndung konnte jedoch die Tatbeute und das Werkzeug aufgefunden und sichergestellt werden. Es waren mehrere Streifen, Diensthunde sowie ein Polizeihubschrauber eingebunden.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 21 (Raubdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 20 Jahre alt, ca. 1.,80 m groß, schlanke Statur, bekleidet mit schwarzer Hose, blauem Kapuzenpulli, schwarzer Sonnenbrille, maskiert mit hellem Tuch/Bandana

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Lindenring, Waldstraße (Taufkirchen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1201. Brandfall; zwei Personen verletzt – Unterhaching

Am Freitag, 21.07.2023, gegen 01:15 Uhr, löste der Rauchmelder in einer Wohnung in der Schulstraße einen Alarm aus, wodurch die Bewohner auf ein Feuer aufmerksam wurden. Es kam hier zu einem Brand, welcher nach den ersten Ermittlungen der Polizei vor Ort durch einen technischen Defekt an einer Powerbank (Akku) ausgelöst wurde. Das Feuer wurde durch die Bewohnerin mit einer Decke gelöscht.

Die hinzugerufene Feuerwehr verbrachte das defekte Gerät aus der Wohnung. In der Wohnung war ebenfalls noch eine Angehörige der Bewohnerin anwesend.

Die Bewohnerin und die Angehörige wurden durch die entstandenen Rauchgase leicht verletzt und begaben sich selbstständig in ärztliche Behandlung.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 13 der Münchner Kriminalpolizei.

1202. Terminhinweis: Veranstaltung „Perspektiven schaffen“ am 25.07.2023 – Riem

Das Polizeipräsidium München veranstaltet am Dienstag, 25. Juli 2023, von 09:00 - 17:00 Uhr einen Informationstag unter dem Motto „Perspektiven schaffen“ vor den Riem Arcaden auf dem Willy-Brandt-Platz in München.

Der Perspektiventag soll Schulabgängern und anderen an Berufswegen und Karrierechancen Interessierten die Möglichkeit bieten, Einblicke in verschiedene Berufsfelder zu erhalten und damit berufliche Perspektiven schaffen. Hierdurch will das Polizeipräsidium München gemeinsam mit vielen Münchner Arbeitgebern einen Beitrag leisten, jungen Menschen verschiedene Zukunftswege aufzuzeigen.

Um den Interessenten eine möglichst große Bandbreite an Berufen vorzustellen und somit möglichst viele Bürgerinnen und Bürger anzusprechen, hat das Polizeipräsidium München viele verschiedene Berufsgruppen und Münchner Arbeitgeber eingeladen. Hierunter sind u.a. die Landeshauptstadt München (u.a. in den Ausbildungsbereichen Erziehung, Soziales und Gesundheit), die Bundeswehr, der Zoll, die Handwerkskammer München, die Bundespolizei, die Riem Arcaden, das Bayerische Rote Kreuz, die Telekom, die Messe München sowie die zentrale Beratungsstelle „Junge Menschen in Bildung und Beruf“ (JiBB), welche jungen Menschen Tipps rund um Jobsuche und Bewerbung gibt.

Das Polizeipräsidium München stellt an diesem Tag den Polizeiberuf vor und möchte jungen Leuten die Menschen hinter der Uniform näherbringen. Polizistinnen und Polizisten stehen für Fragen aller Art zur Verfügung und freuen sich auf interessante Gespräche.

Medienvertreter sind auch herzlich willkommen; sollten dabei spezielle Informations- oder Terminwünsche bestehen, bitten wir um eine entsprechende Kontaktaufnahme mit der Pressestelle.