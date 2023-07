NÜRNBERG. (855) Bei einer Verkehrskontrolle in der Nürnberger Südstadt konnten Beamte des USK Mittelfranken am Donnerstagabend (20.07.2023) bei einem Rollerfahrer Betäubungsmittel auffinden. Die Polizisten nahmen den Mann fest und fanden in dessen Wohnung weitere Drogen.



Die Beamten hielten den Rollerfahrer gegen 22:00 Uhr in der Allersberger Straße an, da sein Sozius keinen Helm trug. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten bei dem 24-jährigen Mann Hinweise auf einen Drogenkonsum fest. Zudem konnten sie bei ihm eine kleinere Menge Rauschgift auffinden.

Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung des Mannes konnte unter anderem eine nicht geringe Menge Kokain aufgefunden werden.

Der 24-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts eines Vergehens des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge sowie des Führens eines Kraftfahrzeuges unter Drogeneinfluss verantworten. Die Staatsanwaltschaft stellte Haftantrag. Der Tatverdächtige wird im Laufe des heutigen Tages einem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.



Erstellt durch: Bernd Groß / bl