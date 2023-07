WALDKRAIBURG. LKR. MÜHLDORF AM INN. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (19./20. Juli 2023) wurde in ein Bekleidungsgeschäft in der Bahnhofstraße in Waldkraiburg eingebrochen. Der oder die Täter flexten einen Tresor auf und erbeuteten Bargeld. Die Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

In der Nacht von Mittwoch, den 19. Juli 2023, auf Donnerstag, den 20. Juli 2023, wurde in ein Bekleidungsgeschäft in der Bahnhofstraße in Waldkraiburg eingebrochen. Der oder die Täter verschafften sich Zutritt in das Ladengeschäft und flexten einen darin befindlichen Tresor auf. Erbeutet wurden laut ersten Erkenntnissen Bargeld in noch nicht bekannter Höhe.

Beamte der Polizeiinspektion Waldkraiburg führten vor Ort die ersten Ermittlungen. Die weitere Sachbearbeitung übernahm das Fachkommissariat 2 der Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein.

Die Kripo Mühldorf bittet diesbezüglich um sachdienliche Hinweise:

Wer hat in der besagten Nacht im Umfeld des Tatorts verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

Wem sind verdächtige Fahrzeuge oder Personen aufgefallen, die möglicherweise im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten?

Hinweise werden an die Kriminalpolizeiinspektion Mühldorf am Inn unter der Telefonnummer 08631/3673-0 erbeten.