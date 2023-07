ROSENHEIM. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung gelang der Rosenheimer Polizei am gestrigen Donnerstagnachmittag, 20. Juli 2023, die Festnahme eines Jugendlichen. Dem 15-Jährigen wird vorgeworfen, einem 14-Jährigen in der Rosenheimer Innenstadt kurz zuvor dessen kabellose Kopfhörer geraubt zu haben. Die Kriminalpolizei Rosenheim ermittelt.

Die Mutter eines 14-Jährigen meldete sich am gestrigen Nachmittag beim Notruf in der Polizeieinsatzzentrale und meldete, dass ein Unbekannter ihrem Sohn kurz zuvor auf offener Straße dessen kabellose Kopfhörer geraubt habe. Nach Angaben des Opfers wurde der 14-Jährige gegen 13.20 Uhr in der Prinzregentenstraße, Ecke Max-Josefs-Platz, von einem fremden Jugendlichen angesprochen. Der Unbekannte forderte unter Androhung von körperlicher Gewalt die Herausgabe der Apple Airpods. Nachdem das Opfer sich geweigert habe, entriss der Täter seinem Opfer die Kopfhörer und entfernte sich. Das Opfer blieb unverletzt.

Anhand der Personenbeschreibung und mit Hilfe technischer Maßnahmen gelang es Zivilfahndern der Rosenheimer Polizei, den tatverdächtigen 15-Jährigen kurz darauf zu lokalisieren und unweit des Tatortes festzunehmen. Die geraubten Kopfhörer hatte er bei sich.

Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft führt jetzt das für Raubdelikte zuständige Fachkommissariat K2 der Kripo Rosenheim die Ermittlungen in dem Fall.