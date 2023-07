Wiesenttal. Am Donnerstag, den 13. Juli 2023, leitete ein Anwohner unerlaubt Wasser aus einem Bach ab, um damit seinen Rasensprenger zu betreiben. Er erhält nun eine Anzeige.

Eine Streife der Polizeiinspektion Ebermannstadt stellte am Donnerstagabend in Streitberg einen Schlauch an einem Bach fest. Bei näherer Überprüfung

bemerkten die Beamten, dass damit unerlaubt Wasser aus dem Gewässer abgeleitet wurde. Der Schlauch führte sie zu einem Privatanwesen, bei dem

das abgepumpte Wasser den Rasensprenger betrieb.

Da keine Erlaubnis des Landratsamtes dafür vorlag, erwartet den Mann nun eine Anzeige nach dem Wasserhaushaltsgesetz.