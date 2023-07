THALMASSING, LKR. REGENSBURG. Am Donnerstagvormittag kam es zu einem Brand in Thalmassing. Zahlreiche Einsatzkräfte bekämpften die Flammen in einem landwirtschaftlichen Betrieb. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt.

Am 20. Juli 2023, gegen 10:30 Uhr, wurden Rettungskräfte zu einem Brand einer Produktions- und Lagerhalle eines größeren ortsansässigen Unternehmens gerufen. Feuerwehren aus den Landkreisen Regensburg und Kelheim brachten den Brand unter Kontrolle. Durch den hochengagierten Einsatz der Rettungskräfte konnte das Übergreifen auf benachbarte Gebäude verhindert und das Feuer letztendlich gelöscht werden.

Einsatzkräfte sperrten die Ortsdurchfahrt während der Löscharbeiten bis zum späten Nachmittag und leiteten die Verkehrsteilnehmer um. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden Anwohner gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Ein Übergreifen des Brandes auf benachbarte Gebäude konnte erfolgreich verhindert werden. Landwirte unterstützten die Feuerwehren, indem sie mit Güllefässern und einem LKW Löschwasser antransportierten.

Eine Einsatzkraft der Feuerwehr wurde leicht verletzt und vor Ort versorgt.

Der Sachschaden liegt nach derzeitigen Erkenntnissen im siebenstelligen Eurobereich.

Zur Brandursache ermittelt die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg. Hierfür werden speziell ausgebildete Brandfahnder eingesetzt.