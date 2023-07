CHAM. In Cham brannte das Dach einer im Bau befindlichen Schulturnhalle. Hierbei wurden zwei Arbeiter leicht verletzt. Außerdem mussten mehrere Schülerinnen und Schüler wegen Kreislaufproblemen behandelt werden.

Gegen 09:50 Uhr wurde ein Brand an einer Schulturnhalle am sogenannten Schulberg mitgeteilt. Rettungsdienste und Polizei rückten daraufhin mit einer Vielzahl von Einsatzkräften an. Es wurde festgestellt, dass das Dach der aktuell im Bau befindlichen Turnhalle einer Realschule in Brand geraten war. Die Feuerwehr brachte das Feuer schnell unter Kontrolle. Schülerschaft und Lehrkräfte verließen zügig und geordnet das Gebäude.

Zwei Arbeiter wurden vor Ort wegen Verdachts auf eine Rauchvergiftung vor Ort behandelt. Durch den Brand selbst wurden weder Schüler noch Lehrer verletzt. Im Anschluss an die Räumung der Schule meldeten sich insgesamt 16 Schülerinnen und Schüler bei den Einsatzkräften. Sie wurden hauptsächlich wegen Kreislaufproblemen vom Rettungsdienst vor Ort behandelt. Ein Schüler wurde in einem Krankenhaus untersucht.

Aktuell wird durch einen Statiker und einen Zimmerer geprüft, ob die Turnhalle einsturzgefährdet ist. Anschließend werden Brandfahnder der Kriminalpolizei Regensburg die Ermittlungen zur Brandursache fortsetzen. Nach momentanem Stand scheint ein Zusammenhang zu den Bauarbeiten wahrscheinlich.

Besonders erwähnt werden soll das vorbildliche Verhalten bei der Räumung. Die Schülerinnen und Schüler verließen zusammen mit ihren Lehrkräften geordnet das Gebäude. Dadurch konnte bereits nach kurzer Zeit festgestellt werden, dass alle in Sicherheit gebracht wurden.