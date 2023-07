1702 - Verkehrsunfälle

Lechhausen – Am gestrigen Mittwoch (19.07.2023) kam es in der Stätzlinger Straße Ecke Zusamstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 50-jährigen Autofahrer und einem 33-jährigen Radfahrer. Der Radfahrer wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 12.30 Uhr war der Radfahrer auf der Stätzlinger Straße in stadtauswärtige Richtung unterwegs. Der Autofahrer fuhr parallel in dieselbe Richtung und wollte nach rechts in die Zusamstraße abbiegen. Hierbei übersah er den Radfahrer und es kam zum Zusammenstoß.

Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den 50-Jährigen.

Lechhausen – Zu einem weiteren Verkehrsunfall kam es am gestrigen Mittwoch (19.07.2023) an der Kreuzung am Mittleren Moos Ecke Steinerne Furt zwischen einer 83-jährigen Autofahrerin und einer 31-jährigen Autofahrerin.

Gegen 14.00 Uhr war die 31-Jährige auf der Steinernen Furt in westliche Richtung unterwegs. Die 83-Jährige fuhr Am Mittleren Moos in südliche Fahrtrichtung und missachtete an der Kreuzung offenbar das STOP-Schild. Es kam zum Zusammenstoß mit der 31-Jährigen. Das Fahrzeug der 31-Jährigen drehte sich durch den Aufprall einmal um die eigene Achse. Die 31-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 22.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die 83-Jährige.

Innenstadt - Am gestrigen Mittwoch (19.07.2023) kam es in der Neidhartstraße Ecke Singerstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 59-jährigen Autofahrer und einer 51-Jährigen Autofahrerin. Die 51-Jährige wurde leicht verletzt.

Gegen 10.30 Uhr war der 59-Jährige auf der Singerstraße in nördlicher Richtung unterwegs. Hierbei übersah er offenbar die dort geltende Vorfahrtsregelung „Rechts vor Links“, sodass es in der Kreuzungsmitte zur Kollision mit der 51-Jährigen Autofahrerin kam. Die 51-Jährige wurde durch die Auslösung der Airbags leicht verletzt. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 38.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den 59-Jährigen.

1703 – Sachbeschädigung durch Graffiti

Lechhausen – Im Zeitraum von Dienstag (18.07.2023), 12.00 Uhr bis Mittwoch (19.07.2023), 10.30 Uhr besprühten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Gebäude des Wasserkraftwerks in der Lechrainstraße Ecke Untersbergstraße mit einem Graffiti.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

1704 - Presseschild missbräuchlich zum Parken benutzt

Augsburg - Am Dienstag (18.07.23) kontrollierten Einsatzkräfte der Verkehrspolizeiinspektion Augsburg einen Mann, der sein Fahrzeug widerrechtlich auf einem Gehweg abgestellt hatte.

Die Beamten stellten während der Überprüfung fest, dass im Pkw hinter der Windschutzscheibe ein großes Presseschild angebracht war. Es stellte sich heraus, dass der Mann jedoch nicht als Journalist tätig ist. Das Presseschild in seinem Auto hat der Mann offenbar zum Parken auf ausgewiesenen Presseparkplätzen genutzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Urkundenfälschung und Betrugs gegen den 37-Jährigen. Das Presseschild stellten die Beamten sicher.

1705 - Alkoholisiert mit dem Rad unterwegs

Innenstadt - Am Mittwoch (19.07.2023) stürzte eine 43-jährige Radfahrerin alkoholbedingt und zog sich dabei leichte Verletzungen zu.

Gegen 22.00 Uhr konnte ein Passant in der Pilgerhausstraße den Radsturz der 43-Jährigen beobachten und wählte den Notruf. Eine medizinische Versorgung der Radfahrerin war nicht notwendig. Die hinzugerufene Streife stellte bei der 43-Jährigen einen Alkoholwert von über zwei Promille fest und ordnete eine Blutentnahme an.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen die 43-Jährige.

Innenstadt - Kurz nach Mitternacht (20.07.2023) kontrollierte die Polizei in der Rosenaustraße einen 44-jährigen Radfahrer mit auffälliger Fahrweise. Der Radfahrer war alkoholisiert.

Gegen 00.15 Uhr fuhr der 44-jährige Radfahrer in Schlangenlinien und fiel hierbei fast vom Rad. Bei der Kontrolle konnte sich der 44-Jährige kaum auf den Beinen halten und hatte einen Alkoholwert von über einem Promille. Die Polizei unterbanden die Weiterfahrt und ordneten eine Blutentnahme an, um den genauen Alkoholwert zu bestimmen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 44-Jährigen.