NÜRNBERG. (852) Am Mittwoch (19.07.2023) führte die Nürnberger Verkehrspolizei in der Zeit von 20:00 Uhr bis 23:30 Uhr in der Von-der-Tann-Straße Geschwindigkeitsmessungen durch. Gegen mehrere Verkehrsteilnehmer wurden Bußgeldverfahren eingeleitet.



Im genannten Zeitraum wurden 2731 Fahrzeuge gemessen. Bei erlaubten 50 km/h beanstandeten die Beamten insgesamt 136 Fahrer.

96 Personen erwartet ein Verwarnungsgeld, gegen 35 wird ein Bußgeldverfahren eingeleitet und fünf Fahrzeugführer müssen mit einem Fahrverbot rechnen.

Der traurige Höchstwert wurde mit 120 km/h gemessen. Den Fahrer eines BMW erwartet nun ein Fahrverbot von drei Monaten, zwei Punkte im Verkehrszentralregister und ein Bußgeld in Höhe von 1400 Euro.



Erstellt durch: Christian Seiler / bl