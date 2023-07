Zeugenaufrufe



Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG - INNENSTADT. Ein Zeuge stellte am Mittwoch gegen 18:00 Uhr eine eingeschlagene Scheibe an einem silbernen VW Golf fest, der in der Friedrichstraße abgestellt war. Die Polizei konnte die Halterin bislang nicht erreichen und hat das Fahrzeug in Verwahrung genommen, um es gegen unbefugten Zugriff zu sichern. Der Tatzeitraum lässt sich bislang nicht näher eingrenzen.

LAUFACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Sonntag, 00:00 Uhr, und Mittwoch, 23:45 Uhr, wurde aus einem möglicherweise unverschlossenen Führerhaus eines Lkws der Marke Mercedes zwei Trennschleifer entwendet. Das blaue Fahrzeug stand in der Zeit in der Bahnhofstraße.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.



Polizeiinspektion Obernburg

ELSENFELD, LKR. MILTENBERG. Am Dienstag hat ein Unbekannter in der Zeit zwischen 16:30 Uhr und 17:30 Uhr einen Geldbeutel aus einem schwarzen Renault Kadjar entwendet. Der Dieb nutzte offensichtlich die Gelegenheit, als der Fahrzeugbesitzer Bücher in das Bücherhäuschen vor dem Rathaus geräumt hat

SULZBACH, LKR. MILTENBERG. Bereits zwischen vergangenem Freitag, 23:15 Uhr, und Samstag, 14:00 Uhr, wurde ein Mountainbike der Marke Scott in den Farben Schwarz und Weiß aus einer Hofscheune in der Mühlbachstraße entwendet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg unter Tel. 06022/629-0 entgegen.