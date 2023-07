1191. Festnahme nach räuberischer Erpressung – Freimann

Ein 22-jähriger mit Wohnsitz in München, befand sich am Donnerstag, 20.07.2023, gegen 01:00 Uhr, im Bereich der Situlistraße. Hier kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung mit einem 16-Jährigen und einem 14-Jährigen, beide ebenfalls mit Wohnsitzen in München. Nach den ersten vorläufigen Erkenntnissen der Polizei kannten sich alle drei Personen bereits vorher. Im Rahmen dieser verbalen Auseinandersetzung wurde der 22- Jährige aufgefordert, seine EC-Karte herauszugeben. Der 22-Jährige folgte der Forderung und übergab die EC-Karte.

Kurze Zeit später, als er Zuhause ankam, verständigte der 22-Jährige den Polizeinotruf 110 und es wurde eine Fahndung durch mehrere Streifen eingeleitet. Im Rahmen dieser Fahndung konnte der 16-Jährige Tatverdächtige und der 14-Jährige im Nahbereich angetroffen und festgenommen werden. Zudem konnte die EC-Karte aufgefunden werden.

Im Rahmen der verbalen Auseinander kam es zudem zu einer Bedrohung durch den 14-Jährigen gegen den 22-Jährigen, welche als Nachricht über einen Messenger-Dienst verschickt wurde.

Nach Anzeigenerstattung wegen einer räuberischer Erpressung gegen den 16-Jährigen und wegen einer Bedrohung gegen den 14-Jährigen wurden beide nach einer Information ihrer Sorgeberechtigten wieder entlassen.

Die Ermittlungen führt das Kriminalfachdezernat 2 (Gewalt- und Jugendkriminalität).

1192. Zusammenstoß zwischen zwei Pkw; zwei Person verletzt – Planegg

Am Mittwoch, 19.07.2023, gegen 05:20 Uhr, fuhr ein 52-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Starnberg mit einem Audi PKW die Sanatoriumsstraße in Richtung Germeringer Straße. Dort wollte dieser nach links in Richtung Harthaus abbiegen. Zeitgleich fuhr ein 24-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Fürstenfeldbruck mit einem Mazda Pkw die Germeringer Straße in Richtung Planegg.

Beim Abbiegen kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Pkw. Der 52-Jährige wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt, der 24-Jährige wurde leicht verletzt. Beide kamen zur weiteren Behandlung jeweils in ein Krankenhaus.

Durch den Zusammenstoß wurde zudem ein Verkehrszeichen beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.

Die Germeringer Straße musste während der Unfallaufnahme für ca. zwei Stunde einer der zwei Fahrstreifen gesperrt werden. Hierbei kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt die Münchner Verkehrspolizei.

1193. Trickdiebstahl; zwei Tatverdächtige festgenommen – Aubing

Am Mittwoch, 19.07.2023, gegen 14:30 Uhr, erhielt die Polizei von Zeugen die Mitteilung, dass aktuell in einer Wohnung in Aubing ein über 70-jähriger stark dement kranker Mann von zwei Personen betrogen würde. Daraufhin wurde eine Streife der Polizeiinspektion Pasing an den Einsatzort geschickt.

Vor Ort konnten die Polizeibeamten einen 14-Jährigen und eine 18-Jährige (beide mit Wohnsitzen im Landkreis Fürstenfeldbruck) in der Wohnung des über 70-Jährigen antreffen. Bei der Befragung der Nachbarn und des über 70-Jährigen wurde bekannt, dass bereits seit mehreren Monaten immer wieder fremde Personen bei dem über 70-Jährigen vorbeischauten und unter der Angabe verschiedener Gründe Geld erhielten.

Gegen die beiden Personen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen dem versuchten Betrug eingeleitet. Sie wurden beide aus der Wohnung gebracht und den Erziehungsberechtigten übergeben.

Da es in der Vergangenheit bereits zu mehreren gleichgelagerten Fällen mit dem über 70-Jährigen kam, werden hier Zusammenhänge von der Münchner Kriminalpolizei geprüft.

1194. Versuchter Trickdiebstahl; zwei Tatverdächtige festgenommen – Haidhausen

Am Mittwoch, 19.07.2023, gegen 14:00 Uhr, erhielt die Polizei die Mitteilung, dass in einem gastronomischen Betrieb in der Wörthstraße zwei Männer gezielt Gäste bestehlen würden. Einer der beiden sitzt im Rollstuhl, während der andere diesen schieben würde. Der stehende Mann verwickelte mehrere Personen an den Tischen in Gespräche während der im Rollstuhl Sitzende die Taschen der Gäste zu entwenden versuchte.

Eine hínzugerufene Streife der Polizeiinspektion 24 (Neuperlach) konnte die beiden Tatverdächtigen im Nahbereich des Betriebs antreffen, kontrollieren und festnehmen. Bei den Festgenommenen handelt es sich um einen 44-jährigen Litauer ohne festen Wohnsitz in Deutschland und einen im Rollstuhl sitzenden 29-jährigen Moldawier ohne festen Wohnsitz in Deutschland.

Nach der polizeilichen Sachbearbeitung und einer Anzeigenerstattung wegen versuchten Diebstahls wurden beide Tatverdächtige entlassen. Bei ihnen konnte kein Diebesgut aufgefunden werden.

In diesem Fall ermittelt die Münchner Kriminalpolizei.

1195. Mehrere Diebstahlsdelikte aus geparkten Fahrzeugen – Unterhaching

Am Donnerstag, 20.07.2023, gegen 03:45 Uhr, erhielt die Polizei die Mitteilung über mehrere akustische Alarme von den Alarmanlagen von Pkws im Bereich des Deisenhofener Weg. Daraufhin fuhren mehrere Streifen zur Einsatzörtlichkeit.

Eine Streife konnte eine dreiköpfige Personengruppe feststellen. Diese flüchtete beim Erblicken des Streifenwagens. Im Rahmen der Fahndung, bei der auch ein Hubschrauber eingesetzt war, konnte ein 16-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München kontrolliert werden, der sich vor den Beamten in einem Gebüsch verstecken wollte.

Parallel dazu konnte eine andere Streife bislang zwei aufgebrochene Pkw (BMW und Ford) feststellen. Die Polizeibeamten fanden zudem eine Handtasche und ein nicht versperrtes Fahrrad am S-Bahnhof Fasangarten. Diese wurden sichergestellt, da bei diesen Gegenständen der Verdacht besteht, dass sie einen Zusammenhang mit den Aufbruchsdelikten haben.

Bei dem 16-Jährigen ergab sich im Rahmen der ersten Ermittlungen ein Verdacht auf eine Tatbeteiligung. Er wurde nach den polizeilichen Maßnahmen und einer Anzeigenerstattung wegen Diebstahls nach einer Information seiner Sorgeberechtigten entlassen.

Nach aktuellem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass noch weitere Tatverdächtige bei den Aufbrüchen beteiligt waren.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 54 (Kfz-Kriminalität) der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Deisenhofener Weg, S-Bahnhof Fasangarten, Bischofshofener Straße (Unterhaching) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 54, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1196. Terminhinweis Kampagne „Coffee with a Cop“

Dieses Jahr werden in Bayern mehrere Aktionen der Kampagne „Coffee with a Cop“ (Kaffee mit einem Polizisten) stattfinden. Bei dieser Kampagne stehen eine ungezwungene Kommunikation und ein lockerer Austausch zwischen den Bürgerinnen und Bürgern und der Polizei im Mittelpunkt.

Am Sonntag, 23.07.2023, wird diese Aktion für ein kostenloses Kaffeetrinken mit Sendlinger Polizisten von 10.00-18.00Uhr im Westpark, unterhalb des Rosengartens, angeboten.

Die Polizeiinspektion 15 (Sendling) beteiligt sich mit dieser Aktion an der 40-Jahrfeier des Sendlinger Westparks. Zusätzlich zu dem Kaffeeangebot gibt es noch folgende Präsentationen der Polizei:

„ROSI“ – im Rollenden Sicherheitsberaterbus des Kommissariats 105 (Prävention und Opferschutz) wird zum Thema Einbruchsprävention beraten

Infostände der Kontaktbeamten, Jugendbeamten, der Sicherheitswacht und des Vereins „Polizisten Helfen“

Die Werbestelle des Polizeipräsidiums München wird über den Polizeiberuf, die Einstellungsvoraussetzungen und die Karrierechancen bei der Bayerischen Polizei informieren

Dazu werden die Fahrradstaffel, die Reiterstaffel und weitere Partnerorganisationen der Polizei vor Ort sein.

Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich zu einem Besuch eingeladen. Medienvertreter sind ebenso herzlich willkommen; sollten dabei spezielle Informations- oder Terminwünsche bestehen, bitten wir um eine entsprechende Kontaktaufnahme mit der Pressestelle.