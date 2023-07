NÜRNBERG. (851) Am Mittwochabend (19.07.2023) griff ein unbekannter Mann im Nürnberger Stadtteil Rennweg einen 15-Jährigen an und traktierte ihn mit Schlägen und Tritten gegen den Kopf. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.



Gegen 20:10 Uhr befand sich der Jugendliche auf Höhe der U-Bahn-Station „Schoppershof“ in der Straße „Am Messehaus“. Zu diesem Zeitpunkt lief eine etwa zehnköpfige Personengruppe an dem Jugendlichen vorbei. Kurz darauf kam ein Mann aus dieser Gruppe zurück, griff den 15-Jährigen an und schlug bzw. trat ihm mehrfach ins Gesicht. Anschließend entfernte sich der Mann in unbekannte Richtung. Der Geschädigte zog sich durch den Angriff Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt wurden.

Zu der männlichen Person liegt folgende Beschreibung vor:

Etwa 190 cm groß, schlanke Statur, kurze Haare, trug eine Jeans und ein weißes T-Shirt.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Ost führt die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Die Beamten bitten Zeugen, die im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 91950 zu melden.



Erstellt durch: Christian Seiler / mc