A9 / BERG, LKR. HOF. Am Mittwoch kontrollierten Fahnder der Verkehrspolizei Hof an der Autobahn einen durchreisenden Motorradfahrer. Er hatte Kokain und Haschisch dabei.

Am Mittwochmittag trafen Beamte der Grenzpolizeigruppe aus Hof an der A9, Rastanlage Frankenwald, eine durchreisende Motorradgruppe aus Dänemark an. Sie waren auf dem Weg in den Süden und dem äußeren Anschein nach dem Rockermilieu zugehörig. Als die Fahnder einen 28-Jährigen näher unter die Lupe nahmen, fanden sie Rauschgift bei ihm auf. Der Mann hatte Kokain und Haschisch, jeweils im unteren zweistelligen Grammbereich, im Gepäck. Die Drogen wurden ihm abgenommen und er selbst der Kriminalpolizei Hof übergeben. Er muss nun für Verstöße nach dem Betäubungsmittelgesetz geradestehen.