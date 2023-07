Ingolstadt, 20.07.2023 - In der Nacht von Freitag (14.07.2023) auf Samstag (15.07.2023) versuchten unbekannte Tatverdächtige in ein Juweliergeschäft in Ingolstadt einzubrechen. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

Unbekannte Tatverdächtige versuchten mit brachialer Gewalt durch die Eingangstüre in ein Juweliergeschäft in der Harderstraße einzudringen. Dies gelang jedoch offensichtlich nicht, so dass kein Entwendungsschaden entstand.

Die Höhe des Schadens an der beschädigten Tür beläuft sich auf ca. 3 000 Euro.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt bittet Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, insbesondere auch zu einem evtl. Fluchtfahrzeug sich unter Tel. 0841/9343-0 zu melden.