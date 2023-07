SOYEN, LKR. ROSENHEIM. Am Mittwochnachmittag, den 19. Juli 2023, ereignete sich gegen 15.40 Uhr ein folgenschwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 15, bei welchem ein 65-jähriger Motorradfahrer tödlich verunglückte. Die Polizeiinspektion Wasserburg am Inn hat noch vor Ort unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. Die Bundesstraße 15 war im Bereich der Unfallstelle für mehrere Stunden komplett gesperrt.

Gegen 15:40 Uhr ereignet sich auf der Bundesstraße 15 bei Soyen ein tragischer Verkehrsunfall mit einem getöteten Motorradfahrer. Ein 62-Jähriger Pkw-Führer aus Bad Füssing befuhr die B15 von Haag i. OB kommend in südwestliche Fahrtrichtung nach Wasserburg. Ein 65-Jähriger Bad Aiblinger befuhr mit seinem Kraftrad die Ortsverbindungsstraße Röhrmoos-Straßinderl von Röhrmoos kommend in östl.-/südöstlicher Fahrtrichtung. In Folge dessen kam es auf der B 15 zum Zusammenstoß. Der Kradfahrer stürzte dabei und zog sich tödliche Verletzungen zu. Ob der Kradfahrer die Bundesstraße 15 queren oder in diese einfahren wollte, ist momentan Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.Von Seiten der sachleitenden Staatsanwaltschaft wurde sowohl ein unfallanalytisches, als auch technisches Gutachten in Auftrag gegeben.

An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Am Krad entstand ein geschäftzter Schaden in Höhe von ca. 5.000 EUR. Am Pkw entstand schätzungsweise ein Schaden in Höhe von 25.000 EUR. Die Fahrzeuge mussten durch ein Abschleppunternehmen aufgeladen werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Bundesstraße 15 für ungefähr fünf Stunden voll gesperrt. Neben Einsatzkräften der Polizeiinspektion Wasserburg am Inn waren auch zahlreiche Einsatzkräfte der Rettungsdienste und Feuerwehren sowie ein Notarzt an der Unfallstelle im Einsatz. Die großräumigen Umleitungsmaßnahmen wurden von den Einsatzkräften der Feuerwehren bewerkstelligt.