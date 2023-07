OBERFRANKEN. Falsche Polizeibeamte ergaunerten mit der gleichen Masche binnen zwei Tagen Bargeld in Eggolsheim und Hirschaid. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen.

Am Montagvormittag klingelte das Telefon bei einer 65-Jährigen in Eggolsheim. Es meldete sich ein angeblicher Polizeibeamter. In der Nähe seien Einbrecher festgenommen worden und die Polizei wolle das Vermögen der Angerufenen sichern, log der Unbekannte. Am Abend legte die Dame einen niedrigen fünfstelligen Betrag zur Abholung durch einen der Täter bereit.

Der Geldabholer wird wie folgt beschrieben:

Männlich

Zwischen 28 und 35 Jahre alt

Zirka 180 Zentimeter groß

Normale Statur

Kurzes, dunkles Haar

3-Tage-Vollbart

Bekleidet mit einem langärmligen Oberteil und einer dunklen Hose

Außerdem könnte eine dunkle Limousine mit Bremer Kennzeichen (HB-…) mit dieser Tat in Zusammenhang stehen. Das Auto wurde in der Nähe des Tatorts gesehen und war mit zwei männlichen Personen besetzt.

Mit der gleichen Masche riefen die Trickbetrüger am Dienstagvormittag bei einem 82-Jährigen in Hirschaid an. Auch ihm erzählten die Täter ihre Geschichte vom angeblichen Einbruch in der Nachbarschaft. Am frühen Nachmittag deponierte der Mann einen niedrigen fünfstelligen Bargeldbetrag an seinem Grundstück. Dort wurde das Geld dann von einem Unbekannten abgeholt.

Der Geldabholer wird wie folgt beschrieben:

Männlich

Etwa 25 Jahre alt

Zirka 170 Zentimeter groß

Dunkle, kurze Haare

Bekleidet mit einer kurzen Hose und einem T-Shirt

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer hat am Montagabend zwischen 18 und 19 Uhr verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in Eggolsheim im Bereich Forchheimer Straße und Am Sportfeld bemerkt? Wer kann Angaben zur dunklen Limousine mit Bremer Kennzeichen machen?

Wer hat am Dienstagnachmittag zwischen 12 und 14 Uhr verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in Hirschaid im Bereich Alleestraße bemerkt?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Bamberg unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 entgegen.

Die Polizei Oberfranken rät: