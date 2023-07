REGENSBURG. Am Donnerstag, den 13. Juli 2023, fand die 35. Arbeitstagung der Ostbayerischen Verkehrssicherheitsaktion (OVSA) beim Polizeipräsidium Oberpfalz statt.

Um das Bewusstsein der jungen Erwachsenen im Straßenverkehr zu stärken und die Zahl der Verkehrsunfälle mit Beteiligung insbesondere junger Fahrer zu reduzieren, wurde 1988 die Ostbayerische Verkehrssicherheitsaktion (OVSA) vom damaligen Polizeipräsidium Niederbayern/Oberpfalz ins Leben gerufen. Die Veranstaltung fand am 13. Juli 2023 bereits zum 35. Mal statt.

Zu dieser Arbeitstagung fanden sich Vertreter des TÜV Süd, der Verkehrswachten Niederbayern und Oberpfalz, Beauftragte verschiedener Schulen aus diesen Regierungsbezirken sowie Vertreter der Polizeipräsidien Niederbayern und Oberpfalz in Regensburg ein.

Nach der Vorstellung der Unfallstatistiken lag der Schwerpunkt der Veranstaltung auf der Nutzung von E-Scootern. Mit Blick auf die steigende Beliebtheit von E-Scootern bei jungen Erwachsenen wurden zum einen die rechtlichen Vorgaben zur Nutzung erörtert und zum anderen konnten die Teilnehmenden mit dem E-Scooter einen Parcours befahren. Hierbei wurden sie praxisnah mit dem schnellen Erkennen von Gefahrensituationen und dem richtigen Verhalten im Straßenverkehr vertraut gemacht.

Der Oberpfälzer Polizeivizepräsident Robert Fuchs zog ein positives Fazit der Veranstaltung, appellierte aber auch an die Nutzer von E-Scootern: „Es freut mich, dass die OVSA durch solche gezielten Maßnahmen und Aktionen auch in Zukunft den Fokus junger Erwachsener auf Rücksichtnahme und verantwortungsbewusstes Verhalten im Straßenverkehr legen möchte. Leider müssen wir aber vermehrt feststellen, dass E-Scooter achtlos und behindernd abgestellt werden. Hinzu kommt oftmals eine rücksichtslose Fahrweise - nicht selten unter Alkoholeinfluss. Für ein gutes und sicheres Miteinander gilt es für alle im Straßenverkehr auch jegliche Ablenkung während der Fahrt, vor allem durch Handy-Nutzung, zu vermeiden.“ Weiter brachte PVP Fuchs zum Ausdruck, wie wichtig es ist, auch künftig gemeinsam mit den Aktionspartnern die Verkehrssicherheit in Niederbayern und in der Oberpfalz zu forcieren. Die nächste Arbeitstagung wird im Jahr 2024 im Bereich des Polizeipräsidiums Niederbayern stattfinden.