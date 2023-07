OFFENBERG, LKR. DEGGENDORF. Am 18.07.2023 kontrollierten Schleierfahnder der Verkehrspolizeiinspektion Deggendorf auf der BAB A3 einen BMW X6 und stellten diesen aufgrund einer Ausschreibung wegen des Verdachtes der Unterschlagung sicher.

Die Beamten kontrollierten den BMW X6 gegen 13.45 Uhr am Parkplatz Kronawitt in Fahrtrichtung Passau. Der BMW war mit einer Familie aus Rumänien besetzt. Nach Überprüfung des Fahrzeuges konnten die Fahnder feststellen, dass der dieser aufgrund einer Mitte Februar diesen Jahres angezeigten Unterschlagung in Nordrhein-Westfalen zur Sicherstellung ausgeschrieben war. Der 43-jährige Fahrer konnte zwar deutsche Fahrzeugpapiere vorzeigen, allerdings besteht der Verdacht, dass es sich bei diesen um Fälschungen handelt.

Das Fachkommissariat der Kriminalpolizeistation Deggendorf hat die Ermittlungen hierzu übernommen. Der 43-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts der Hehlerei und der Urkundenfälschung verantworten. Zudem erwartet ihn eine Strafanzeige, da er trotz eines aktuellen Fahrverbotes ein Fahrzeug im Straßenverkehr führte.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 18.07.2023, 12.00 Uhr