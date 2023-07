1184. Staatsschutzrelevantes Delikt; ein Tatverdächtiger festgenommen – Hauptbahnhof

Am Montag, 17.07.2023, gegen 19:00 Uhr, hielt sich ein 15-Jähriger, mit Wohnsitz in München im Hauptbahnhof im Bereich der dortigen U-Bahnen auf. Dort fiel er durch lautes Rufen von volksverhetzenden Äußerungen mit antisemitischem Inhalt auf, woraufhin er von einem 20-Jährigen, mit Wohnsitz in München, angesprochen wurde, dies zu unterlassen. Daraufhin zog der 15-Jährige ein Messer und bedrohte damit den 20-Jährigen. Der 20-Jährige ergriff die messerführende Hand, woraufhin der 15-Jährige dem 20-Jährigen zwei Faustschläge ins Gesicht versetzte und sich aus dem Griff befreite.

Der 20-Jährige flüchtete. Eine Streife der U-Bahnwache der Münchner Verkehrsgesellschaft wurde auf den Vorfall aufmerksam, verständigte unverzüglich den Polizeinotruf 110 und verfolgte den nun ebenfalls flüchtenden Tatverdächtigen. Durch die Einsatzzentrale wurden mehrere Streifen zum Hauptbahnhof geschickt. Die Streife der U-Bahnwache konnte kurze Zeit später den Tatverdächtigen festnehmen und an eine Polizeistreife übergeben.

Der Tatverdächtige wurde wegen Volksverhetzung, Bedrohung und Körperverletzung angezeigt und nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernimmt das Kommissariat 44 (politisch motivierte Kriminalität – rechts).

1185. Balkonbrand – Unterschleißheim

Am Mittwoch, 18.07.2023, gegen 12:35 Uhr, wurde die Polizei von der Feuerwehr über einen Brand auf einem Balkon informiert.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand brach das Feuer im ersten Obergeschoss auf einem Balkon aus und beschädigte weitere Gebäudeteile. Mindestens zwei Balkone sind völlig ausgebrannt, ebenfalls wurde die Hausfassade beschädigt. Die Bewohner blieben unverletzt.

Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf eine mögliche fahrlässige Brandstiftung. Die Schadenshöhe wird derzeit auf einen Betrag von über 50.000 Euro geschätzt.

Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache werden durch das Kommissariat 13 (Branddelikte) geführt.

1186. Staatsschutzrelevantes Delikt – Au-Haidhausen

Am Montag, 10.07.2023, gegen 16:30 Uhr, befand sich eine 43-Jährige mit Wohnsitz in München, mit drei Kindern im Alter von drei, zehn und elf Jahren im Bus der Linie 52 Richtung Tierpark. Sie unterhielten sich dabei im Bus in ihrer Muttersprache auf Portugiesisch. Daraufhin wurde die 43-Jährige von einem bislang unbekannten männlichen Fahrgast mit ausländerfeindlichem Inhalt verbal beleidigt.

Anschließend verließ die 43-Jährige mit den Kindern den Bus an einer Haltestelle. Der bislang unbekannte Täter blieb im Bus und fuhr mit diesem weiter. Die 43-Jährige kam am Folgetag zur Anzeigeerstattung zu einer Münchner Polizeiinspektion. Laut der 43-Jährigen waren zum Zeitpunkt der Beleidigung noch mindestens zwei weitere Personen im Bus, welche als Zeugen in Betracht kommen.

Die weiteren Ermittlungen werden vom Kommissariat 44 (politisch motivierte Straftaten - rechts) geführt.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 60 Jahre alt, heller Hauttyp, Halbglatze mit graumeliertem kurzem Haarkranz, kein Bart, keine Brille; bekleidet mit hellblauem T-Shirt, dunkler kurzer Hose mit breiten blauen Streifen an der Seite und führte eine Umhängetasche mit

Zeugenaufruf:

Wer war im angegebenen Zeitraum mit dem Bus der Linie 52, insbesondere zwischen den Haltestellen Maria-Hilf-Platz und Kolumbusplatz unterwegs und hat Beobachtungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 44, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1187. Badeunfall – Riem

Am Montag, 17.07.2023, gegen 21:45 Uhr, entdeckten Passanten einen vermeintlich leblosen Körper eines Mannes, der in Ufernähe und in Bauchlage im Riemer See trieb. Sie zogen den 72-Jährigen mit Wohnsitz in München, bei dem keine Vitalzeichen mehr festzustellen waren, aus dem Wasser und begannen sogleich mit Reanimationsmaßnahmen. Zeitgleich wurde die Rettungsleitstelle und die Polizei alarmiert.

Nachdem eine Streifenbesatzung der Polizei am Ereignisort eintraf, löste ein Polizeibeamter eine Ersthelferin ab und übernahm die weiteren Reanimationsmaßnahmen, bis zur endgültigen Übernahme des Patienten durch einen Notarzt.

Der 72-Jährige konnte in Folge dessen erfolgreich reanimiert werden und ist im Anschluss vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden.

Die Ermittlungen zur Klärung des Vorfalls werden durch das Kommissariat 13 geführt.

1188. Polizeieinsatz wegen einer Vermissung – Sauerlach

Am Dienstag, 18.07.2023, gegen 11:15 Uhr, befand sich ein 81-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit seinem VW Pkw auf dem Weg von Otterfing nach Sauerlach. Um den stark frequentierten Straßenverkehr auf der Ortsstraße zu vermeiden, nutzte der 81-Jährige einen Waldweg zwischen der BAB A8 und den dort befindlichen Bahnschienen. Als der 81-Jährige offenbar falsch abbog, fuhr er sich mit seinem Pkw im schlammigen Waldboden fest.

Über sein mitgeführtes Mobiltelefon informierte er eine Familienangehörige über seine Situation. Die Familienangehörige verständigte daraufhin den Polizeinotruf 110.

Daraufhin wurden mehrere Streifen der Münchner Polizei in diesen Bereich geschickt, um den 81-jährigen Vermissten zu suchen. Eine genaue Ortsbeschreibung konnte der 81-Jährige nicht abgeben, weshalb er von der Polizei telefonisch aufgefordert wurde mit seinem Pkw zu hupen, um so auf sich aufmerksam zu machen.

Gegen 15:15 Uhr konnte der 81-Jährige letztendlich aufgrund des akustischen Signals der Hupe aufgefunden werden. Der 81-Jährige blieb bei dieser Aktion unverletzt. Der festgefahrene Pkw konnte nicht geborgen werden. Er wird erst im Laufe der nächsten Tage bei trockeneren Bodenverhältnissen befreit.

1189. Festnahme eines Tatverdächtigen nach einer exhibitionistischen Handlung – Giesing

Am Dienstag, 18.07.2023, gegen 19:50 Uhr, befand sich ein 57-Jähriger mit Wohnsitz in München in einer Grünanlage in Obergiesing. Dort konnte er einen ihn unbekannten Mann feststellen, der Blickkontakt suchte und sexuelle Handlungen an sich vornahm. Da in diesem Park auch mehrere Familien anwesend waren, sprach der 57-Järhrige den Täter an.

Dieser unterbrach daraufhin seine Handlungen und beleidigte den 57-Jährigen verbal. Zudem drohte er ihm Schläge an. Im Anschluss begann er erneut sexuelle Handlungen an sich vorzunehmen.

Aus diesem Grund verständigte der 57-Jährige den Polizeinotruf 110. Eine Polizeistreife wurde zur Örtlichkeit geschickt und der Tatverdächtige konnte vor Ort festgenommen werden. Bei diesem handelt es sich um einen 54-Jährigen mit Wohnsitz in München.

Dieser wurde wegen der exhibitionistischen Handlung und der Beleidigung angezeigt und konnte nach der polizeilichen Sachbearbeitung wieder entlassen.

Das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1190. Organisierter Callcenterbetrug; sog. Schockanruf; Festnahme von sieben Tatverdächtigen – Stadtgebiet München

Fall 1:

Am Montag, 10.07.2023, meldete sich eine unbekannte Anruferin bei einer über 80-Jährigen mit Wohnsitz in München und gab sich als Staatsanwältin aus. Diese schilderte am Telefon, dass die Tochter der über 80-Jährigen einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht haben soll und nun eine Kaution zur Abwendung einer Haftstrafe notwendig sei. Die über 80-Jährige übergab in diesem Zusammenhang noch am gleichen Tag an ihrer Wohnungstür Bargeld im fünfstelligen Wert an einen unbekannten Täter.

Nach Beendigung der Geldübergabe kontaktierte die über 80-Jährige ihre Kinder, wodurch der Betrug aufflog und die Polizei kontaktiert wurde.

Fall 2:

Am Mittwoch, 12.07.2023, erhielt ein 56-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Erlangen-Höchstadt einen Anruf eines ihm unbekannten Mannes, der sich als Polizeibeamter ausgab. Der Anrufer schilderte, dass der Sohn des 56-Jährigen einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht haben soll und zur Abwendung einer Gefängnisstrafe eine Kaution fällig sei. Aus diesem Grund übergab der 56-Jährige Bargeld in fünfstelliger Höhe an einem Treffpunkt in Ingolstadt an einen unbekannten Abholer.

Fall 3:

Am Donnerstag, 13.07.2023, rief ein unbekannter Mann, der sich als Polizeibeamter ausgab, bei einer über 80-Jährigen mit Wohnsitz in München an. Am Telefon schilderte der Anrufer, die Tochter der über 80-Jährigen einen Unfall verursacht habe und müsse nun in Haft, wenn keine Kaution gezahlt werde. Als sich die über 80-Jährige zur Geldabholung auf den Weg zur Bank machte, traf sie zufällig vorbeikommende Polizisten und schilderte den vermeintlichen Unfall ihrer Tochter. Die Beamten erkannten die Masche, es wurde Anzeige erstattet.

Durch umfangreiche Ermittlungen der AG Phänomene und der KPI Ingolstadt konnten die drei oben genannten Taten einer Tätergruppierung zugeordnet werden, deren Aufenthalt zu diesem Zeitpunkt in München war.

Am Donnerstag, 13.07.2023, konnten sieben mutmaßlich der Gruppierung angehörende Personen vorläufig festgenommen werden. Drei der Tatverdächtigen, eine 15-Jährige aus dem Landkreis München, ein 17-Jähriger mit Wohnsitz in München und ein 16-Jähriger mit Wohnsitz in Rosenheim, wurden wegen der Betrugstaten angezeigt und nach durchgeführter Sachbearbeitung entlassen.

Ein 26-Jähriger aus dem Landkreis Erding, ein 16-Jähriger mit Wohnsitz in München, eine 26-Jährige aus dem Landkreis Aichach-Friedberg und ein 17-Jähriger aus dem Landkreis Starnberg stehen im Verdacht, Mitglieder einer Bande von Tätern zu sein, die zur Begehung von organisiertem Callcenterbetrug vorgehen. Alle vier wurden nach erfolgter Anzeigenbearbeitung einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der gegen den 26-Jährigen, die 26-Jährige und den 17-Jährigen Untersuchungshaft erließ. Der 16-Jährige wurde vom Ermittlungsrichter entlassen.

Die Tatverdächtigen wurden wegen des banden- und gewerbsmäßigen Betruges angezeigt.