NÜRNBERG. (846) Sowohl in der Nacht von Donnerstag (13.07.2023) auf Freitag (14.07.2023) als auch in der Nacht von Montag (17.07.2023) auf Dienstag (18.07.2023) kam es zu mehreren Einbrüchen in Firmengebäude im Bereich Schniegling. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.



Unbekannte Täter drangen in den Nachtstunden gewaltsam in mehrere Firmengebäude in der Brettergartenstraße und der Dorfäckerstraße ein, in denen sie dann die einzelnen Büroräume aufbrachen und hauptsächlich Elektronikartikel und Bargeld entwendeten.

Insgesamt entstand zum jetzigen Kenntnisstand sowohl Sach- als auch Entwendungsschaden in Höhe von jeweils mehreren Zehntausend Euro.

Der Kriminaldauerdienst übernahm die Spurensicherung vor Ort. Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Nürnberg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum im Bereich Schniegling verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 0911 2112 – 3333 zu melden.



Erstellt durch: Andreas Doktorowski / mc