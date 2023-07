OSTHEIM VOR DER RHÖN, LKR. RHÖN-GRABFELD. Schwerste Verletzungen erlitt am Dienstagnachmittag ein Motorradfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Hyundai. Der 73-jährige Zweiradfahrer kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft zog die Polizei Mellrichstadt einen Sachverständigen hinzu.



Der 73-jährige Motorradfahrer befuhr dem Sachstand nach gegen 14:30 Uhr einen Verbindungsweg von der B285 in Richtung Mehlweg. An der Einmündung zur Kreisstraße missachtete er die Vorfahrt des 32-jährigen Hyundaifahrers und es kam zum Unfall. Der Zweiradfahrer zog sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zu und kam nach der medizinischen Erstversorgung durch Rettungsdienst und Notarzt in ein Krankenhaus. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft zog die Polizei Mellrichstadt einen Sachverständigen hinzu, der die detaillierte Rekonstruktion des Unfallherganges unterstützt.



Bis zum Abschluss der Unfallaufnahme musste die Kreisstraße zwischen Ostheim und Sondheim in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden.