WERNECK, LKR. SCHWEINFURT. Zu einem tödlichen Zusammenstoß ist es am Dienstagnachmittag zwischen einem Traktor und Motorrad gekommen. Der 64-Jährige Zweiradfahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft zog die Polizei Schweinfurt einen Unfallsachverständigen hinzu.



Dem derzeitigen Ermittlungsstand nach fuhr der Motorradfahrer gegen 14:15 Uhr auf der Kreisstraße von Mühlhausen in Richtung Eßleben. Ein entgegenkommender Traktorfahrer bog plötzlich nach links in den Fuchsweg ab ohne die Vorfahrt des Zweiradfahrers zu beachten. Der 64-Jährige kollidierte mit dem rechten Hinterrad des Traktors und zog sich dabei tödliche Verletzungen zu. Trotz aller Bemühungen des alarmierten Rettungsdienstes und Notarztes verstarb der Mann noch an der Unfallstelle. Der Traktorfahrer erlitt einen schweren Schock und kam in ein Krankenhaus.



Die Polizei Schweinfurt nahm den Unfall auf und wird nun gemeinsam mit einem Sachverständigen den Unfallhergang genau rekonstruieren. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die Kreisstraße für mehrere Stunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Die regionalen Feuerwehren befanden sich ebenfalls im Einsatz und unterstützten die Absicherung sowie Reinigung der Unfallstelle und organisierten die Verkehrslenkung.