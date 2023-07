DINKELSBÜHL. (842) Am Montagabend (17.07.2023) packte ein Unbekannter in Dinkelsbühl einen 12-jährigen Jungen am Hals und entwendete ihm 10 Euro. Die Ansbacher Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.



Gegen 20:40 Uhr trat ein unbekannter Mann auf dem REWE-Parkplatz in der Luitpoldstraße auf einen 12-Jährigen zu, der dort ohne Begleiter mit seinem Fahrrad fuhr. Als der Junge mit seinem Rad stoppte, packte der Mann den 12-Jährigen am Hals und forderte ihn zur Geldübergabe auf. Nachdem der Junge dieser Forderung nicht nachgekommen war, nahm der Unbekannte die Handytasche des Geschädigten und entwendete daraus 10 Euro. Anschließend entfernte sich der Täter zu Fuß in Richtung des Festplatzes am Schießwasen.

Durch den Angriff erlitt der Junge Schmerzen und wurde leicht verletzt. Nach der Tat informierte er seine Mutter, die daraufhin die Polizei verständigte. Die alarmierten Streifen der Polizeiinspektion Dinkelsbühl fahndeten nach dem Täter – ohne Erfolg. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 16 bis 22 Jahre alt und etwa 175 cm groß. Der Unbekannte hatte kurze blonde Haare und einige auffällige Pickel im Gesicht. Bekleidet war er mit einem weißen T-Shirt ohne Aufschrift und einer kurzen blauen Jeanshose.

Die Kriminalpolizei Ansbach hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Personen, welche die Tat beobachtet haben oder die im Zusammenhang mit der beschriebenen Person verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 in Verbindung zu setzen.



Erstellt durch: Bernd Groß / bl